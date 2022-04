MS Dhoni: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వెటరన్‌ ఆటగాడు మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనికి అడ్వర్టైజ్మెంట్‌ స్టాండర్డ్స్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ASCI) అక్షింతలు వేసింది. ఐపీఎల్ 2022 సీజన్ ప్రచారంలో భాగంగా అతను బస్సు డ్రైవర్‌గా నటించిన ఓ ప్రోమో యాడ్ వివాదాస్పదమైంది. ఐపీఎల్ బ్రాడ్‌కాస్టర్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ రూపొందించిన ఈ యాడ్‌ సోషల్ మీడియాలో బాగా పాపులర్ అయ్యింది.

When it's the #TATAIPL, fans can go to any extent to catch the action - kyunki #YehAbNormalHai!

What are you expecting from the new season?@StarSportsIndia | @disneyplus pic.twitter.com/WPMZrbQ9sd

— IndianPremierLeague (@IPL) March 4, 2022