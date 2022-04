Michael Leask: ఐసీసీ అసోసియేట్‌ దేశాల క్రికెట్‌లో సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది. వన్డే ప్రపంచకప్‌ 2023 అర్హత పోటీల్లో భాగంగా స్కాట్లాండ్‌, పపువా న్యూ గినియా జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో స్కాట్లాండ్‌ ఆటగాడు మైఖేల్‌ లీస్క్‌ 18 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసి ఐసీసీ అసోసియేట్‌ దేశాలకు వన్డే క్రికెట్‌లో వేగవంతమైన హాఫ్‌ సెంచరీ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో 6 సిక్సర్లు బాదిన లీస్క్‌.. ఇన్నింగ్స్‌ ఆఖరి బంతికి 2 పరుగులు సాధించి ఈ ఘనతను సాధించాడు.

Final ball of the innings, and two needed for the fastest Associate ODI fifty 💥

Scotland's Michael Leask gets it done in 18 balls 👏

Catch all the @cricketworldcup League 2 action live and FREE on https://t.co/CPDKNxoJ9v 📺 pic.twitter.com/qLmRaJTnNg

— ICC (@ICC) April 14, 2022