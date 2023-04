ఐపీఎల్‌-2023లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 9) సన్‌రైజర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అజేయమైన 99 పరుగులు చేసి, తన జట్టు ఓడినా కూడా మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు గెలుచుకున్న పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ శిఖర్‌ ధవన్‌, ఇవాళ ఓ క్రికెటేతర విషయం ద్వారా వార్తల్లోకెక్కాడు. ప్రస్తుతం​ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న ఓ వీడియోలో ధవన్‌ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన అత్యంత కీలక విషయాన్ని ఎవరితోనూ షేర్‌ చేసుకుంటూ కనిపించాడు.

Love is in the air for Shikhar

Dhawan! He has moved on and

found someone in a Delhi Party. #ShikharDhawanLeakedVideo pic.twitter.com/TZhLUyiHBp

— Salman (Mohd Ali Shaikh) (@salman3126) April 10, 2023