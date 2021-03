కుల్దీప్‌ ఇక సెలవ్‌..!

పుణే: భారత్‌తో వన్డే సిరీస్‌ను ఇంగ్లండ్‌ 1–1తో సమం చేసింది. శుక్రవారం జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించించిన సంగతి తెలిసిందే. నిన్నటి మ్యాచ్‌లో తొలి బంతి నుంచే చెలరేగిన బెన్‌ స్టోక్స్‌ను నిలువరించడం భారత బౌలర్ల వల్ల కాలేదు. తొలి మూడు సిక్సర్లు కృనాల్‌ బౌలింగ్‌లోనే కొట్టిన స్టోక్స్‌ 32 పరుగుల వద్ద రనౌట్‌ కాకుండా తప్పించుకున్నాడు. అనంతరం దూకుడు పెంచి కుల్దీప్‌ ఓవర్లో 6, 4లు బాది 40 బంతుల్లో హాఫ్‌ సెంచరీని చేరుకున్నాడు.



ఇక నిన్నటి మ్యాచ్‌ చైనామన్‌ బౌలర్‌ కుల్దీప్‌కు ఏమాత్రం కలిసి రాలేదు. స్టోక్స్, బెయిర్‌స్టో జోరుకు అతను బలయ్యాడు. భారీగా పరుగులు ఇచ్చిన ఒత్తిడిలో తన ఫీల్డింగ్‌ వైఫల్యాలు అతడిని మరింత బాధపడేలా చేశాయి. తన తొలి 6 ఓవర్లలో 32 పరుగులిచ్చి మెరుగ్గానే కనిపించిన కుల్దీప్‌ తర్వాతి నాలుగు ఓవర్లలో వరుసగా 8, 17, 20, 7 (మొత్తం 52) చొప్పున పరుగులిచ్చి బిక్కమొహం వేశాడు. నిన్నటి మ్యాచ్‌లో ఘోరంగా విఫలమైన కుల్దీప్‌పై నెటిజనులు ఓ రేంజ్‌లో ఫైరవుతున్నారు.

బాబు నీ సేవలు చాలు.. ఇక సర్దుకో అంటూ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ పర్ఫామెన్స్‌ విత్‌ ధోని.. వితౌట్‌ ధోని అంటూ స్క్రీన్‌ షాట్లు షేర్‌ చేస్తుండగా.. మరి కొందరు ‘‘టీమిండియాలో ఒక్క వికెట్‌ కూడా తీయకుండా.. బాగా ఏడ్చే అరుదైన రికార్డు కుల్దీప్‌కే సొంతం’’.. ‘‘బెన్‌స్టోక్స్‌ ఇద్దరు ఇండియన్‌ ప్లేయర్ల కెరీర్‌ని డేంజర్‌లో పడేశాడు. వారిద్దరు ఎవరంటే కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, క్రునాల్‌ పాండ్యే’’.. ‘‘క్రునాల్‌ పాండ్యే లాంటి ఆటగాడితో.. రోహిత్‌ ఐపీఎల్‌లో విజయం సాధించాడు. ఈ సాహసానికి గాను రోహిత్‌కి మరో ట్రోఫి ఇ‍చ్చినా తప్పు లేదు’’ అంటూ ఓ రేంజ్‌లో ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు నెటిజనులు.

Thank you for your service Kuldeep Yadav good bye!#INDvENG pic.twitter.com/bZDibaJKjU — Prem Chopda (@prem_chopdaa) March 26, 2021

Despite taking no wickets, no player in the Indian team registered more xC (expected cries) than Kuldeep Yadav. Crier. 🇮🇳👊 pic.twitter.com/eoSZLM2VGf — RS (@_srivatsan_) March 26, 2021

Ben Stokes has put in danger the career of two Indian Players

1- Kuldeep Yadav

2- Krunal Pandya#INDvsENG_2021 pic.twitter.com/JFS84JvO2h — Yash Kumar Awasthi (@Its__YASH) March 26, 2021

చదవండి: ఎట్టకేలకు రెండేళ్ల తర్వాత తొలి వికెట్‌..