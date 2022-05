అమెరికాలో క్రికెట్ స్టేడియం నిర్మించనున్న కింగ్‌ ఖాన్‌

ఐపీఎల్‌ జట్టైన కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా క్రికెట్‌ సంబంధిత వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టిన బాలీవుడ్‌ బాద్షా షారుక్‌ ఖాన్‌.. త్వరలోనే ఓ భారీ క్రికెట్‌ స్టేడియంను నిర్మించాలనే ప్లాన్‌లో ఉన్నాడు. భారీ వ్యయంతో, సుమారు పదివేల మంది సీటింగ్ కెపాసిటీతో (15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో), అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించతలపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ప్రాంతంలో (ఐర్విన్ సిటీ) నిర్మించేందుకు సన్నాహకాలను మొదలుపెట్టాడు.

🚨 STADIUM NEWS 🚨 Plans are underway to build an iconic home for cricket in the Greater Los Angeles metropolitan area!

"MLC venue in Southern California takes significant step forward with Great Park in the City of Irvine"

👉 https://t.co/WLUigjldoU 👈 #buildamericancricket pic.twitter.com/BKo9CGKpGq

— Major League Cricket (@MLCricket) April 29, 2022