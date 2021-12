సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియా విజయం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా ఐదోరోజు ఆట ఆరంభమైన కాసేపటికే కెప్టెన్‌ డీన్‌ ఎల్గర్‌ను బుమ్రాను ఎల్బీగా వెనక్కి పంపడంతో దక్షిణాఫ్రికా ఐదో వికెట్‌ కోల్పోయింది. టీమిండియా విజయానికి మరో ఐదు వికెట్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంది. ఇక నాలుగో రోజు ఆట కాసేపట్లో ముగుస్తుందనగా టీమిండియా స్పీడస్టర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా అద్భుత బంతితో రాసీ వాండర్‌ డసెన్‌ను వెనక్కి పంపడం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బౌలింగ్‌ సమయంలో గాయపడిన బుమ్రా ఆ తర్వాత బ్రేక్‌ తీసుకున్నాడు. డైరెక్టుగా టీమిండియా రెండో ఇన్నింగ్స్‌ బ్యాటింగ్‌ సమయానికి గ్రౌండ్‌లో అడుగుపెట్టాడు. అయితే బౌలింగ్‌ వేస్తాడా లేదా అన్న సందేహంలోనే బుమ్రా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బౌలింగ్‌కు దిగాడు. అప్పటికే ఎల్గర్‌.. వాండర్‌ డసెన్‌తో కలిసి 22 ఓవర్ల పాటు ఓపికగా ఆడుతూ 40 పరుగులు జతచేశారు.

ఇక వికెట్‌ పడడం గగనం అనుకున్న సమయంలో బుమ్రా అద్భుత బంతితో మెరిశాడు. బుమ్రా ఆఫ్‌ స్టంప్‌ అవతల బంతి వేయడంతో​ వాండర్‌ డసెన్‌ అది వైడ్‌ లైన్‌ మీదుగా బయటకు వెళుతుందని భావించాడు. అయితే వికెట్లకు కూడా పూర్తిగా అడ్డుగా నిల్చున్నాడు. కానీ బంతి ఊహించనంతగా టర్న్‌ తీసుకొని ఇన్‌సైడ్‌ ఎడ్జ్‌ అయి ఆఫ్‌స్టంప్‌ను ఎగురగొట్టింది. ఈ దెబ్బకు డసెన్‌ వద్ద సమాధానం లేకుండా పోయింది.

How many times have we seen bumrah running in and delievering wickets when India need it the most? Bumrah, bohot pyaar ❤️

Looks like art, doesn't it?!

