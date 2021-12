టీమిండియాతో తొలి టెస్టు ద్వారా దక్షిణాఫ్రికా తరపున మార్కో జాన్సెన్‌ టెస్టు క్రికెట్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు. 20 ఏళ్ల వయసు ఉన్న జాన్సెన్‌ ఆడుతున్న తొలి టెస్టులోనే ఆకట్టుకున్నాడు. మనకు ప్రత్యర్థి ఆటగాడే అయినప్పటికి తన బౌలింగ్‌తో ఇవాళ అందరిని మాట్లాడుకునేలా చేశాడు. బాక్సింగ్‌ డే టెస్టు తో టెస్టుల్లో అడుగుపెట్టిన ఈ ప్రొటీస్‌ బౌలర్‌ రెండు ఇన్నింగ్స్‌లు కలిపి ఐదు వికెట్లు తీశాడు. ఇందులో కోహ్లి వికెట్‌ కూడా ఉండడం విశేషం. గుడ్‌లెంగ్త్‌ డెలివరితో కోహ్లిని బోల్తా కొట్టించి వికెట్‌ తీసుకున్నాడు. మార్కో గురించి మాట్లాడుతూ కోహ్లి ప్రస్తావన తేవడం వెనుక ఒక కారణం ఉంది.

2018లో టీమిండియా సాతాఫ్రికా పర్యటనకు వచ్చింది. అప్పటికి మార్కో జాన్సన్‌ ప్రొటీస్‌కు నెట్‌బౌలర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. మార్కో జాన్సన్‌కు కోహ్లి అంటే చాలా ఇష్టం. టీమిండియా ప్రాక్టీస్‌ సమయంలో జాన్సన్‌ అక్కడే ఉన్నాడు. జాన్సెన్‌ తన కవల సోదరుడు డ్యుయన్‌ జాన్సెన్‌తో వెళ్లి కోహ్లిని కలిశాడు. ఆ తర్వాత నెట్‌బౌలర్‌గా కోహ్లికి కొన్ని బంతులు వేశాడు. అందులో కోహ్లి కొన్ని మంచి షాట్లు ఆడితే.. జాన్సన్‌ వేసిన కొన్ని బంతులకు కోహ్లి వద్ద సమాధానమే లేకుండా పోయింది. ఆ తర్వాత ఉమేశ్‌ యాదవ్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. దీంతో కోహ్లి జాన్సెన్‌ను 'గుడ్‌బాల్స్‌' వేశావంటూ మెచ్చుకున్నాడు. ఆ సమయంలో మార్కో జాన్సెన్‌.. తన కవల సోదరుడు డ్యయన్‌ జాన్సెన్‌తో కలిసి కోహ్లి సెల్ఫీ దిగాడు. ఈ ఫోటోను జాన్సన్‌ ఇప్పటివరకు దాచుకోవడం విశేషం.

కట్‌చేస్తే.. సరిగ్గా మూడేళ్ల తర్వాత తాజాగా జరుగుతున్న టెస్టు మ్యాచ్‌లో మార్కో జాన్సెన్‌ తన ఫెవరెట్‌ క్రికెటర్‌ కోహ్లి వికెట్‌ను దక్కించుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా మార్కో జాన్సన్‌ కోహ్లితో కలిసి దిగిన ఫోటోను షేర్‌ చేశాడు. ఇది చూసిన కొంతమంది అభిమానులు.. కోహ్లికి అప్పుడు నెట్‌బౌలర్‌గా చుక్కలు చూపించాడు.. ఇప్పుడు ఏకంగా వికెట్‌ తీశాడు అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు.

Yet another ill-fated cover drive by Virat Kohli ❌

For the second year in a row, Kohli makes no international 💯 as the long wait stretches 😬#SAvIND #WTC23 pic.twitter.com/6DKfExwWON

— CricWick (@CricWick) December 29, 2021