Irfan Pathan: జులై 22 నుంచి ప్రారంభంకానున్న విండీస్‌ టూర్‌కు (వన్డేలు) టీమిండియా సీనియర్‌ ఆటగాళ్లు విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్‌ శర్మ, జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా, రిషబ్‌ పంత్‌, మహ్మద్‌ షమీలకు రెస్ట్‌ ఇవ్వడంపై భారత మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్ మండిపడ్డాడు. సెలెక్టర్లు తరుచూ సీనియర్లకు విశ్రాంతినివ్వడంపై ట్విటర్‌ వేదికగా అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. అసలే ఫామ్‌ కోల్పోయి నానా తంటాలు పడుతున్న కోహ్లి, రోహిత్‌లను విండీస్‌తో వన్డేలకు పక్కకు పెట్టడం ఎంత వరకు సబబని పరోక్షంగా ప్రశ్నించాడు. రెస్ట్‌ తీసుకుంటే ఏ ఆటగాడూ ఫామ్‌లోని రాడని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

No one comes back to form while resting…

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 6, 2022