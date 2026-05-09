 గిట్టుబాటు కాదనే.. స్టేడియం మార్పు | IPL Final Shifted To Ahmedabad Due To Seating Constraints, Not Security, Says Karnataka Home Minister | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గిట్టుబాటు కాదనే.. స్టేడియం మార్పు

May 9 2026 11:14 AM | Updated on May 9 2026 12:22 PM

IPL final venue shift likely due to commercial viability

శివాజీనగర: బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో 7, 8 వేల సీట్లు స్పాన్సర్లు, ఇతరులకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది వర్క్‌ఔట్‌ కాదని ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ను మార్చినట్లు తెలిసింది అని హోం మంత్రి జీ.పరమేశ్వర్‌ తెలిపారు. ఐపీఎల్‌ ఫైనల్స్‌ను గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌కు మార్చడంపై గురువారం నగరంలో స్పందిస్తూ, మ్యాచ్‌కు భద్రత గురించి ఎలాంటి ఫిర్యాదు రాలేదు.

 ఇప్పటికి 5 మ్యాచ్‌లు ఇక్కడ జరిగాయని చెప్పారు. చిన్నస్వామిలో 33 వేల సీట్లు ఉన్నాయి. 7– 8 వేల సీట్ల (టికెట్లు)ను  స్పాన్సర్లు తదితరులకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. 25 వేలు సీట్లు నిర్వాహకులకు మిగులుతాయి, ఇది గిట్టుబాటు కాదని స్టేడియాన్ని మార్చారని నాకు తెలిసిందన్నారు. ఎమ్మెల్యేల ఉచిత టికెట్లకు, దీనికి సంబంధం లేన్నారు. నాలుగు పాస్‌లు ఇస్తే ఏమవుతుంది? అని ప్రశ్నించారు.  

వినతి మేరకు సస్పెన్షన్‌ రద్దు 
ఐపీఎస్‌ రామచంద్రరావు సస్పెన్షన్‌ రద్దుపై స్పందిస్తూ, సీఎం అనుమతి తీసుకొని రద్దు చేశారు, ఈ నెలాఖరులో ఆయన రిటైరవుతారు, పెన్షన్‌ సెటిల్మెంటు తదితరాలు ఉన్నాయని, సస్పెన్షన్‌ ఎత్తేయాలని రామచంద్రరావు సీఎంకు విన్నవించారు, కావాలంటే తరువాత విచారణను కొనసాగించవచ్చని అభ్యరి్థంచారు అని తెలిపారు.    

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 2

బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 3

'రాయవలస' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్‌ క్లియర్‌.. టీవీకే సంబరాలు (ఫొటోలు)

photo 5

డైరెక్టర్ మెహర్ రమేశ్ కుమార్తె నిశ్చితార్థం,సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Tamil Nadu Congress MLAs Shift To Hyderabad 1
Video_icon

హైదరాబాద్ కు.. తమిళ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు
Great Insult To Jayalalitha Tamil Nadu Political History 2
Video_icon

Magazine Story: పగతో రగిలిన రాజకీయం జయలలిత జుట్టు పట్టుకొని లాగిన మంత్రి..
TVK Vijay Latest Visuals at CPI Office! 3
Video_icon

సీపీఐ కార్యాలయంలో TVK విజయ్

Vijay Meet VCK Chife Over Government Formation 4
Video_icon

తమిళనాడులో హై డ్రామా VCK చీఫ్ తో విజయ్ కీలక భేటీ
Special Video On Tamilnadu Politics 5
Video_icon

విజయ్ కు బ్రేక్! చావుదెబ్బ కొట్టిన VCK
Advertisement
 