 IPL 2026: తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ | IPL 2026 Delhi Capitals Vs Chennai Super Kings Match Live Score Updates, Squad Details And Highlights In Telugu | Sakshi
IPL 2026: ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ వ‌ర్సెస్ సీఎస్‌కే అప్‌డేట్స్‌

May 5 2026 7:07 PM | Updated on May 5 2026 7:50 PM

IPL 2026: Delhi Capitals Vs Chennai Super Kings-Match Live Updates

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో భాగంగా మంగ‌ళ‌వారం ఢిల్లీలోని అరుణ్‌జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా 48వ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌, చెన్నై సూప‌ర్‌కింగ్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి.

తొలి వికెట్ డౌన్‌
సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. 19 పరుగులు చేసిన పాతుమ్ నిస్సాంక ముకేశ్ చౌదరీ బౌలింగ్‌లో బ్రెవిస్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం 4 ఓవ‌ర్లు ముగిసేస‌రికి ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ వికెట్ న‌ష్టానికి 29 ప‌రుగులు చేసింది. రాహుల్ (10) క్రీజులో ఉన్నాడు.

టాస్‌ నెగ్గిన ఢిల్లీ 
టాస్‌ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌కు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఒక మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. కైల్‌ జేమీసన్‌ స్థానంలో లుంగి ఎన్గిడి జట్టులోకి వచ్చాడు. మరోవైపు సీఎస్‌కే రెండు మార్పులు చేసింది. అకిల్‌ హొసేన్‌, గుర్జప్‌నీత్‌ సింగ్‌ జట్టులోకి వచ్చారు. 

సీజ‌న్ తొలి అంచె పోటీలో ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ 23 ప‌రుగుల తేడాతో ఢిల్లీపై విజ‌యాన్ని అందుకుంది. మ‌రి ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ త‌మ సొంత‌గ‌డ్డ‌పై చెన్నైని ఓడించి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంటుందా లేదా అన్న‌ది చూడాలి. ముఖాముఖి పోరులో మాత్రం చెన్నై సూప‌ర్‌కింగ్స్‌దే పైచేయి. 32 మ్యాచ్‌ల్లో 20 సార్లు సీఎస్‌కే, 12 సార్లు ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ నెగ్గింది. 2022 నుంచి చూసుకుంటే సీఎస్‌కే నాలుగుసార్లు నెగ్గితే, ఢిల్లీ రెండు సార్లు మాత్ర‌మే విజ‌యం సాధించింది.

తుది జట్లు:
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: కేఎల్‌ రాహుల్(వికెట్‌ కీపర్‌), పాతుమ్ నిస్సాంక, కరుణ్ నాయర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, నితీష్ రాణా, అక్షర్ పటేల్(కెప్టెన్‌), అశుతోష్ శర్మ, లుంగీ ఎంగిడి, మిచెల్ స్టార్క్, కుల్దీప్ యాదవ్, టి నటరాజన్.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: సంజు శాంసన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్‌), ఉర్విల్ పటేల్, కార్తీక్ శర్మ, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, జామీ ఓవర్టన్, అకేల్ హోసేన్, నూర్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ముఖేష్ చౌదరి, గుర్జప్‌నీత్‌ సింగ్.
 

