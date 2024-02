IPL 2024 Schedule Released: క్రికెట్‌ ప్రేమికులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణం రానే వచ్చింది. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ 2024 షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌- రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు మధ్య మ్యాచ్‌తో మార్చి 22న చెన్నైలో ఈ మెగా ఈవెంట్‌కు తెరలేవనుంది.

మొత్తంగా 21 మ్యాచ్‌లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను గురువారం ప్రకటించారు. సాధారణంగా డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌- రన్నరప్‌ మధ్య మ్యాచ్‌తో క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ కొత్త ఎడిషన్‌ ఆరంభించడం ఆనవాయితీ.

ఆ తేదీల్లో డబుల్‌ మ్యాచ్‌లు

అయితే, ఈ సారి అందుకు భిన్నంగా సీఎస్‌కే- గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు బదులు.. సీఎస్‌కే- ఆర్సీబీతో పదిహేడవ ఎడిషన్‌ మొదలుపెట్టనున్నారు. తొలి 17 రోజులకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌లో భాగంగా పది జట్లు బరిలో దిగనున్నాయి. మార్చి 22- ఏప్రిల్‌ 7 వరకు ఈ మేరకు 21 ఈ మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 23, 24, 31, ఏప్రిల్‌7న డబుల్‌ హెడర్‌ మ్యాచ్‌లు జరుగనున్నాయి.

ఐపీఎల్‌-2024 తొలి 17 రోజుల షెడ్యూల్‌

►మార్చి 22- సీఎస్‌కే- ఆర్సీబీ- చెన్నై

►మార్చి 23- పంజాబ్‌ కింగ్స్‌- ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌- మొహాలీ(మధ్యాహ్నం)

►మార్చి 23- కేకేఆర్‌- సన్‌రైజర్స్‌- కోల్‌కతా(రాత్రి)

►మార్చి 24- రాజస్తాన్‌- లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌- జైపూర్‌(మధ్యాహ్నం)

►మార్చి 24- గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌- ముంబై ఇండియన్స్‌- అహ్మదాబాద్‌(రాత్రి)

►మార్చి 25- ఆర్సీబీ- పంజాబ్‌- బెంగళూరు

►మార్చి 26- సీఎస్‌కే- గుజరాత్‌- చెన్నై

►మార్చి 27- సన్‌రైజర్స్‌- ముంబై- హైదరాబాద్‌

►మార్చి 28- రాజస్తాన్‌- ఢిల్లీ- జైపూర్‌

►మార్చి 29- ఆర్సీబీ- కేకేఆర్‌- బెంగళూరు

►మార్చి 30- లక్నో- పంజాబ్‌- లక్నోలో

►మార్చి 31- గుజరాత్‌- సన్‌రైజర్స్‌- అహ్మదాబాద్‌(మధ్యాహ్నం)

►మార్చి 31- ఢిల్లీ- సీఎస్‌కే- వైజాగ్‌

►ఏప్రిల్‌ 1- ముంబై- రాజస్తాన్‌- ముంబై

►ఏప్రిల్‌ 2- ఆర్సీబీ- లక్నో- బెంగళూరు

►ఏప్రిల్‌ 3- ఢిల్లీ- కేకేఆర్‌- వైజాగ్‌

►ఏప్రిల్‌ 4- గుజరాత్‌- పంజాబ్‌- అహ్మదాబాద్‌

►ఏప్రిల్‌ 5- సన్‌రైజర్స్‌- సీఎస్‌కే- హైదరాబాద్‌

►ఏప్రిల్‌ 6- రాజస్తాన్‌- ఆర్సీబీ- జైపూర్‌

►ఏప్రిల్‌ 7- ముంబై- ఢిల్లీ- ముంబై

►ఏప్రిల్‌ 7- లక్నో- గుజరాత్‌- లక్నో



Photo Credit: Star Sports X

వేదికలు

చెన్నై, మొహాలి, కోల్‌కతా, జైపూర్‌, అహ్మదాబాద్‌, బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌, లక్నో, వైజాగ్‌, ముంబై. తొలి 17 రోజుల షెడ్యూల్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు వైజాగ్‌ హోం గ్రౌండ్‌గా ఉండనుంది. ఇక మధ్యాహ్నం 3.30, రాత్రి 7.30 గంటలకు మ్యాచ్‌లు ఆరంభం కానున్నాయి.

🚨 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦 - TATA #IPL2024 Schedule is HERE! 🤩

Get ready for the thrill, excitement and fun to begin! Save this post so you don't have to search for it again 🔍

It's #CSKvRCB, @msdhoni 🆚 @imVkohli in the opener! Who's your pick ? 👀#IPLSchedule #IPLonStar pic.twitter.com/oNLx116Uzi

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2024