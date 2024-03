ఐపీఎల్‌ 2024లో భాగంగా కోల్‌కతా వేదికగా కేకేఆర్‌తో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ 4 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైంది. భారీ స్కోర్లు నమోదైన ఈ మ్యాచ్‌ చివరి బంతి వరకు హోరాహోరీగా సాగింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కేకేఆర్‌.. ఫిలిప్‌ సాల్ట్‌ (40 బంతుల్లో 54; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), రసెల్‌ (25 బంతుల్లో 64 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) అర్దసెంచరీలతో విరుచుకుపడటంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 208 పరుగులు చేయగా.. ఛేదనలో హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ (29 బంతుల్లో 63; 8 సిక్సర్లు) విధ్వంసం సృష్టించినప్పటికీ సన్‌రైజర్స్‌ లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేకపోయింది.

Day 1 of asking @JioCinema why we can't have #KavyaMaran on a separate hero cam feed during the live stream on #SRH matchday!? pic.twitter.com/QkzCPdvMkR

— Saurav Shrivastava 🇮🇳 (@SaySaurav) March 23, 2024