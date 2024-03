గత సీజన్‌లో ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడి కేవలం 78 పరుగులు.. ఆట కంటే కూడా అతి చేష్టలతోనే వార్తల్లో ఉంటాడంటూ ఘాటు విమర్శలు.. ఇక సోషల్‌ మీడియాలో అయితే ‘ఓవరాక్షన్‌’ స్టార్‌ అనే ట్యాగ్‌తో జరిగే ట్రోలింగ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు.

మీరు ఊహించిన పేరు నిజమే.. రియాన్‌ పరాగ్‌. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తరఫున ఆడుతున్నాడీ అసోం ఆల్‌రౌండర్‌. కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌ అయిన రియాన్‌.. రైటార్మ్‌ లెగ్‌ బ్రేక్‌ స్పిన్నర్‌.

నిజానికి రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ జట్టులో రియాన్‌కు వచ్చినన్ని అవకాశాలు మరెవరికీ రాలేదు. అయినా.. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోలేక విమర్శలు మూటగట్టుకున్నాడతడు. అయితే, ఈ ఏడాది దేశవాళీ క్రికెట్‌లో సత్తా చాటిన రియాన్‌.. ఐపీఎల్‌-2024లోనూ శుభారంభం అందుకున్నాడు.

లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో మ్యాచ్‌లో నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన రియన్‌ పరాగ్‌.. కెప్టెన్‌ సంజూ శాంసన్‌(82 నాటౌట్‌)తో కలిసి స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. కేవలం 29 బంతుల్లోనే ఒక ఫోర్‌, మూడు సిక్సర్ల సాయంతో 43 పరుగులు చేశాడు.

Fine Hitting On Display 💥

Sanju Samson brings up his 5️⃣0️⃣#RR 119/2 after 13 overs

— IndianPremierLeague (@IPL) March 24, 2024