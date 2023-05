ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా కేకేఆర్‌, సీఎస్‌కే మధ్య మ్యాచ్‌లో ఒక ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. సీఎస్‌కే ఇన్నింగ్స్‌ సమయంలో శివమ్‌ దూబే కొట్టిన సిక్సర్‌ కేకేఆర్‌ చీర్‌గర్ల్స్‌ను తాకడం ఆసక్తి కలిగించింది. ఇన్నింగ్స్‌ 12వ ఓవర్లో సుయాశ్‌ శర్మ వేసిన ఐదో బంతిని దూబే ఎక్స్‌ట్రా కవర్స్‌ మీదుగా భారీ సిక్సర్‌ కొట్టాడు.

అక్కడే కేకేఆర్‌ చీర్‌గర్ల్స్‌ కూర్చొని ఉండగా వారి వద్దకే నేరుగా బంతి వెళ్లింది. బంతి వెళ్లి ఒక చీర్‌గర్ల్‌కు తాకింది. పాపం బంతి స్పీడుగా వచ్చి తగలడంతో నొప్పితో విలవిల్లాలాడిన చీర్‌గర్ల్‌ బంతి తగిలిన చోట రాసుకోవడం కనిపించింది. ఆ తర్వాత చీర్‌గర్ల్స్‌ మధ్య నవ్వులు విరపూశాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Kolkata Knight Riders Cheerleaders are in shock after Shivam Dube hits a six near them😂

📸: Jio Cinema #CSKvKKR #KKRvCSK #IPL2023 #TATAIPL2023 #T20Cricket #CricketNews #Cheerleaders #KKR #KolkataKnightRiders pic.twitter.com/gqnQEDD2Uh

