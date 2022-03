IPL 2022: శివాలెత్తిన రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ బ్యాటర్లు.. ఇక ప్రత్యర్ధులకు చుక్కలే..!

Rajasthan Royals: ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్ ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, శుక్రవారం జరిగిన ఇంట్రా స్క్వాడ్‌ ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ బ్యాటర్లు శివాలెత్తారు. టీమ్‌ పింక్‌, టీమ్‌ బ్లూ జట్ల మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్‌ఆర్‌ బ్యాటర్లు పరుగుల వరద పారించారు. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమ్‌ పింక్‌.. పడిక్కల్‌ (51 బంతుల్లో 67), రియాన్‌ పరాగ్‌ (27 బంతుల్లో 49 నాటౌట్‌) చెలరేగి బ్యాటింగ్‌ చేయడంతో 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 184 పరుగులు చేసింది.

