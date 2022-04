Chahal Trolls Aakash Chopra: ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌ బ్యాటర్‌ లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి 32 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్ల సాయంతో 60 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో లివింగ్‌స్టోన్‌ కొట్టిన 5 సిక్సర్లలో ఒకటి 108 మీటర్ల దూరం ప్రయాణించి ప్రస్తుత సీజన్‌లో భారీ సిక్సర్‌గా రికార్డైంది.

Three dot balls should be 1 wicket bhaiya 👀👀

ఈ సిక్సర్‌ నేపథ్యంలో ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత ఆకాశ్‌ చోప్రా ట్వీట్‌ చేస్తూ.. 100 మీటర్లు దాటిన సిక్సర్‌కు 8 పరుగులు ఇవ్వాలంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఇందుకు రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ బౌలర్‌ యుజ్వేంద్ర చహల్‌ తనదైన స్టైల్లో కౌంటరిచ్చాడు. 100 మీటర్లు దాటిన సిక్సర్‌కు 8 పరుగులిస్తే.. వరుసగా మూడు డాట్ బాల్స్ వేస్తే వికెట్ ఇవ్వాలంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు. చహల్‌- ఆకాశ్‌ చోప్రా మధ్య జరిగిన ఈ సరదా సంభాషణపై మిస్టర్‌ ఐపీఎల్‌ సురేశ్‌ రైనా "హాహాహా" అంటూ స్పందించాడు.

𝗛. 𝗨. 𝗠. 𝗢. 𝗡. 𝗚. 𝗢. 𝗨. 𝗦! 🔥 🔥



1⃣0⃣8⃣ metres: That massive @liaml4893 SIX had a lot of air time, surely! 💪 💪 #TATAIPL | #CSKvPBKS | @PunjabKingsIPL



Watch 🎥 🔽

— IndianPremierLeague (@IPL) April 3, 2022