6 ఓవర్లలో టీమిండియా 42/1

►6 ఓవర్లు ముగిసేసరికి టీమిండియా వికెట్‌ నష్టానికి 42 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్‌ కిషన్‌ 29, శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌ 11 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

రుతురాజ్‌(1) ఔట్‌‌.. తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన టీమిండియా

►సౌతాఫ్రికాతో రెండో టి20 మ్యాచ్‌లో టీమిండియాకు ఆదిలోనే గట్టిషాక్‌ తగిలింది. రబాడ బౌలింగ్‌లో రుతురాజ్‌​ గైక్వాడ్‌(1) కేశవ్‌ మహరాజ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం 2 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 11 పరుగులు చేసింది.

ఆదివారం కటక్‌ వేదికగా రెండో టీ20లో దక్షిణాఫ్రికా, భారత్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. తొలి టీ20లో ఓటమి చెందిన టీమిండియా బదులు తీర్చుకోవడానికి సిద్దమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా గెలిచి సిరీస్‌ను సమం చేయాలని భారత్‌ భావిస్తోంది. తొలి టి20లో బౌలింగ్‌ ఫెయిల్యూర్‌తో ఓటమి చవిచూసినప్పటికి టీమిండియా జట్టు ఎలాంటి మార్పులేకుండా బరిలోకి దిగుతుంది. మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికా మాత్రం రెండు మార్పులతో ఆడుతుంది. డికాక్‌, స్టబ్స్‌ స్థానంలో క్లాసెన్‌, హెండ్రిక్స్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చారు.

భారత్ తుదిజట్టు: ఇషాన్ కిషన్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, శ్రేయాస్ అయ్యర్, రిషబ్ పంత్(కెప్టెన్‌), హార్దిక్ పాండ్యా, దినేష్ కార్తీక్, అక్షర్ పటేల్, హర్షల్ పటేల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, అవేష్ ఖాన్

దక్షిణాఫ్రికా తుదిజట్టు: టెంబా బావుమా(కెప్టెన్‌), రీజా హెండ్రిక్స్, రాస్సీ వాన్ డెర్ డుసెన్, డేవిడ్ మిల్లర్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్(వికెట్‌ కీపర్‌), డ్వైన్ ప్రిటోరియస్, వేన్ పార్నెల్, కేశవ్ మహరాజ్, తబ్రైజ్ షమ్సీ, కగిసో రబాడ, అన్రిచ్ నోర్ట్జే

South Africa have won the toss and will bowl first against #TeamIndia in the 2nd T20I.@Paytm #INDvSA pic.twitter.com/tXHUu1MyXJ

— BCCI (@BCCI) June 12, 2022