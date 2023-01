శ్రీలంకతో జరిగిన మూడో టి20లో టీమిండియా ఘనవిజయం సాధించింది. శనివారం జరిగిన నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 91 పరుగుల తేడాతో గెలిచి 2-1 తేడాతో సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకుంది. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న టీమిండియా ఆరంభం నుంచే అదరగొట్టింది. వైస్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ చెలరేగి ఆడాడు. ఓపెనర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (48)తో కలిసి స్కోర్‌బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. 45 బంతుల్లోనే సూర్యకుమార్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు.

టి20ల్లో వేగంగా సెంచరీ చేసిన రెండో టీమిండియా ఆటగాడిగా నిలిచాడు. చివరలో అక్షర్‌ పటేల్‌ (21) విధ్వంసం సృష్టించాడు. రాహుల్ త్రిపాఠి 35 ర‌న్స్‌తో రాణించారు. ఫలితంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో టీమిండియా ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 228 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. శ్రీ‌లంక బౌల‌ర్ల‌లో దిల్షాన్ మ‌ధుష‌న‌క రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ర‌జిత‌, క‌రుణ‌ర‌త్నే, హ‌స‌రంగ త‌లా ఒక వికెట్ తీశారు.

అనంతరం 229 పరుగుల లక్ష్య చేధనకు దిగిన శ్రీలంక 137 పరుగులకే ఆలౌటైంది. భారత బౌలర్ల దాటికి ఏ దశలోనూ లంక జట్టు లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేయలేకపోయింది. కెప్టెన్‌ షనక 23 , కుషాల్‌ మెండిస్‌ 23 పరుగులు చేశారు. టీమిండియా బౌలర్లలో అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ మూడు వికెట్లు తీయగా.. పాండ్యా, ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌, చహల్‌లు తలా రెండు వికెట్లు తీశారు.

Arshdeep Singh picks up the final wicket of the innings as #TeamIndia win by 91 runs and clinch the series 2-1.

This is also India's 25th bilateral series win against Sri Lanka in India.#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/AT7UyqA6hf

