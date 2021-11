Ind Vs Nz T20 Series 2021: Mark Chapman 1st Player Score 50 For 2 Countries: అంతర్జాతీయ టి20ల్లో రెండు దేశాల తరఫున అర్ధ సెంచరీ సాధించిన తొలి ఆటగాడిగా చాప్‌మన్‌ నిలిచాడు. 2014లో తన స్వదేశం హాంకాంగ్‌ తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగు పెట్టిన అతను 2015లో ఒమన్‌పై అజేయంగా 63 పరుగులు చేశాడు. ఆపై చాప్‌మన్‌ న్యూజిలాండ్‌కు వలస వెళ్లాడు. ఇక ప్రస్తుతం కివీస్‌ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న చాప్‌మన్‌... బుధవారం టీమిండియాతో మొదటి టీ20 మ్యాచ్‌లో హాఫ్‌ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు.

అక్షర్‌ పటేల్‌ బౌలింగ్‌లో సిక్సర్‌ బాది ఈ అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో సహచర బ్యాటర్‌ మార్టిన్‌ గప్టిల్‌ చాప్‌మన్‌ దగ్గరకు వచ్చి.. అతడిని అభినందించాడు. కాగా జైపూర్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ సేన 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. టీ20 కెప్టెన్‌గా పూర్తిస్థాయిలో రోహిత్‌ శర్మ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత.. హెడ్‌కోచ్‌గా రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ మార్గనిర్దేశనంలో భారత్‌ మొదటి గెలుపు అందుకుంది.

