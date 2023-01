IND VS NZ 1st T20: టీమిండియాతో కలిసి సందడి చేసిన స్పెషల్‌ పర్సన్‌

3 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా భారత్‌-న్యూజిలాండ్‌ జట్ల మధ్య రాంచీ వేదికగా రేపు (జనవరి 27) తొలి మ్యాచ్‌ జరుగనున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు భారత డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో ఓ అనుకోని అతిధి ప్రత్యక్షమై అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తడంతో పాటు జట్టు సభ్యుల్లో జోష్‌ నింపాడు. ఆ స్పెషల్‌ పర్సన్‌ ఎవరంటే..? టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌, లోకల్‌ హీరో మహేంద్రసింగ్‌ ధోని.

Look who came visiting at training today in Ranchi - the great @msdhoni! 😊#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/antqqYisOh

— BCCI (@BCCI) January 26, 2023