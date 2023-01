Ind Vs NZ: రాంచిలో మ్యాచ్‌ అంటే అంతే! టాస్‌ గెలిస్తే...

India vs New Zealand, 1st T20I: వన్డే సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను చిత్తు చేసిన టీమిండియా టీ20 సిరీస్‌పై కన్నేసింది. వన్డేల్లో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన భారత జట్టు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పొట్టి క్రికెట్‌లో పోటీకి సిద్ధమైంది. రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లి వంటి సీనియర్ల గైర్హాజరీలో హార్దిక్‌ పాండ్యా సారథ్యంలో కివీస్‌తో పోరుకు సై అంటోంది.

మరోవైపు.. వన్డే సిరీస్‌లో ఘోర పరాజయంతో డీలా పడిన న్యూజిలాండ్‌ టీ20 సిరీస్‌లోనైనా సత్తా చాటి తిరిగి పుంజుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది. మిచెల్‌ సాంట్నర్‌ నేతృత్వంలో కివీస్‌ జట్టు బరిలోకి దిగనుంది. కాగా సారథిగా సాంట్నర్‌ ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్, నెదర్లాండ్స్‌ వంటి చిన్న జట్లపై కివీస్‌కు విజయాలు అందించాడు. ఈ క్రమంలో రాంచి వేదికగా శుక్రవారం నాటి తొలి మ్యాచ్‌తో టీమిండియా- కివీస్‌ మధ్య ఆరంభం కానున్న టీ20 సిరీస్‌ ఆసక్తికరంగా మారింది.

రాంచీ మ్యాచ్‌ అంటే అంతే!

ఇక రాంచీలో మ్యాచ్‌ అంటే ఆడినా, ఆడకపోయినా మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని ఉండాల్సిందే! తన రిటైర్మెంట్‌ తర్వాతి నుంచి ఎప్పుడు నగరంలో టీమిండియా ఆడినా వారిని కలిసే ధోని ఈసారి కూడా దానిని కొనసాగించాడు.

మ్యాచ్‌ జరిగే జేఎస్‌సీఏ స్టేడియానికి వచ్చి పాండ్యా బృందంతో మిస్టర్‌ కూల్‌ ముచ్చటించాడు. జార్ఖండ్‌ టీమ్‌ డ్రెస్‌లో అప్పటి వరకు ప్రాక్టీస్‌ సాగించిన ఈ మాజీ కెప్టెన్‌.. డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌కు వచ్చి ఆటగాళ్లతో విభిన్న అంశాలపై మాట్లాడాడు. అతనితో కలిసి ఆడిన, ఆడని కొత్త ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది కూడా ధోనిని కలిసినందుకు ఆనందంతో పొంగిపోయారు.

Look who came visiting at training today in Ranchi - the great @msdhoni! 😊#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/antqqYisOh

— BCCI (@BCCI) January 26, 2023