చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్‌ శర్మ

టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై మూడో టీ20లో గెలుపుతో హిట్‌మ్యాన్‌ ఖాతాలో మరో అరుదైన ఘనత చేరింది. పొట్టి క్రికెట్‌లో 250 విజయాల్లో భాగమైన తొలి భారత క్రికెటర్‌గా హిట్‌మ్యాన్‌ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. అంతర్జాతీయ టీ20లతో పాటు ఐపీఎల్‌ లాంటి పొట్టి ఫార్మాట్‌ టోర్నీల్లో పాల్గొన్న రోహిత్‌.. 390 పైచిలుకు మ్యాచ్‌ల్లో ఈ ఘతన సాధించాడు.

రోహిత్‌ తర్వాత అత్యధిక టీ20 విజయాల్లో భాగమైన రికార్డు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని పేరిట ఉంది. ధోని 220 టీ20 విజయాల్లో భాగమయ్యాడు. ఈ జాబితాలో రోహిత్‌, ధోనిల తర్వాత దినేశ్‌ కార్తీక్‌ (218), సురేశ్‌ రైనా (207), విరాట్‌ కోహ్లి (198) ఉన్నారు.

