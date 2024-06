టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ 2024లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ జైత్రయాత్ర ముగిసింది. ఇవాళ (జూన్‌ 27) జరిగిన తొలి సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా చేతిలో ఓటమితో ప్రపంచకప్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ పోరాటం ముగిసింది. ఈ ఓటమితో ఆఫ్ఠనిస్తాన్‌ వరల్డ్‌కప్‌ నుంచి నిష్క్రమించింది. టోర్నీ ఆరంభం నుంచి సంచలన విజయాలు సాధిస్తూ సెమీస్‌ దాకా చేరిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ అవమానకర రీతిలో వైదొలగడం ప్రతి క్రికెట్‌ అభిమానిని కలిచి వేస్తుంది.

ఈ ఓటమి అనంతరం ఆఫ్ఘన్ల గుండెలు బద్దలయ్యాయి. ఆఫ్ఘన్‌ ఆటగాళ్లు ఈ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఆ దేశ అభిమానుల బాధ అయితే వర్ణణాతీతంగా ఉంది. ఆఫ్ఘన్‌ ఓటమిని తట్టుకోలేని ఫ్యాన్స్‌ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఆఫ్ఘన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ పేకమేడలా కూలిన అనంతరం కెప్టెన్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌, కోచ్‌ జోనాథన్‌ ట్రాట్‌ ముఖాల్లో విషాద ఛాయలు కనిపించాయి. వారి ముఖాలు చూస్తే ఎంత కఠినాత్ములకైనా జాలేయాల్సిందే.

రషీద్‌ ఖాన్‌ కన్నీటిపర్యంతమవుతూ కవర్‌ చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఓటమి అనంతరం డగౌట్‌కు చేరుకునే క్రమంలో ఆఫ్ఘన్‌ ఆటగాళ్లు ఏడ్చినంత పని చేశారు. ఆఫ్ఘన్‌ ఆటగాళ్ల విషాద ముఖాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. నెటిజన్లు ఆఫ్ఘన్లను ఓదారుస్తున్నారు. ఆటలో గెలుపోటములు సహజమే అని నచ్చజెప్పే ‍ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు అయితే తలెత్తుకో కెప్టెన్‌ అని ట్వీట్‌ చేసింంది.

Chin up, Skipp! You've given us the World this event! 🙌@RashidKhan_19#AfghanAtalan | #T20WorldCup | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/jFu6SO2vmX

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 27, 2024