వన్డే ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో పాకిస్తాన్‌ను ఎనిమిదో సారి టీమిండియా చిత్తు చేసింది. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2023 భాగంగా శనివారం అ‍హ్మదాబాద్‌ వేదికగా పాక్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 7 వికెట్ల తేడాతో విజయ భేరి మోగించింది. తొలుత బౌలింగ్‌లో అదరగొట్టిన భారత్‌.. తర్వాత బ్యాటింగ్‌లో కూడా దుమ్మురేపింది. మొదటి బ్యాటింగ్‌ చేసిన పాకిస్తాన్‌.. భారత బౌలర్ల దాటికి 191 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది.

భారత బౌలర్లలో పేసర్లు జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా.. స్పిన్నర్లు కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, రవీంద్ర జడేజా తలా రెండేసి వికెట్లు సాధించారు. ఆ తర్వాత స్వల్ఫ లక్ష్య ఛేదనలో టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. హిట్‌మ్యాన్‌ 63 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లతో 86 పరుగులు చేశాడు. అతడితో పాటు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(53) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు.

ఇక వరల్డ్‌కప్‌లో పాకిస్తాన్‌కు మరోసారి మట్టికరిపించిన భారత జట్టుపై సర్వాత్ర ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ఈ క్రమంలో రోహిత్‌ సారధ్యంలోని టీమిండియాను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినంధించారు. భారత ఘన విజయం పట్ల మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

"వరల్డ్‌కప్‌లో పాకిస్తాన్‌పై టీమిండియా అద్భుత విజయం సాధించింది. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో ప్రత్యర్ధి జట్టును మట్టికరిపించిన టీమ్‌కు నా అభినందనలు. మిగితా మ్యాచ్‌ల్లో కూడా ఈ తరహా ప్రదర్శన చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. అల్‌ ది బెస్ట్‌ టీమిండియా అంటూ" మోదీ(ఎక్స్‌) ట్విటర్‌లో రాసుకొచ్చారు.

చదవండి: WC 2023 IND Vs PAK: చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్‌ శర్మ.. వరల్డ్‌కప్‌లో తొలి క్రికెటర్‌గా

Team India all the way!

A great win today in Ahmedabad, powered by all round excellence.

Congratulations to the team and best wishes for the matches ahead.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2023