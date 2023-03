పాకిస్తాన్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌కు అతని దేశ మూడో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం లభించింది. పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌కు బాబర్‌ చేసిన విశిష్ట సేవలకు గుర్తింపుగా ఆ దేశ ప్రభుత్వం అతన్ని సితార-ఎ-ఇమ్తియాజ్‌ అవార్డుతో సత్కరించింది. గతంలో పాక్‌ క్రికెటర్లు మిస్బా-ఉల్-హక్, యూనిస్ ఖాన్, షాహిద్ అఫ్రిదిలకు మాత్రమే సితార-ఎ-ఇమ్తియాజ్‌ పురస్కారం లభించింది.

ఈ అవార్డు అందుకున్న అత్యంత పిన్న వయస్కుడు బాబర్‌ ఆజమే (28) కావడం​ విశేషం. ఈ రోజు (మార్చి 23) లాహోర్‌లో జరిగిన ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో బాబర్‌ ఈ అవార్డు అందుకున్నాడు. ఈ వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో రేపటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న టీ20 సిరీస్‌కు దూరంగా ఉన్నాడు బాబర్‌.

Immense honour to have received Sitara-e-Imtiaz in the presence of my mother and father.

This award is for my parents, fans and the people of 🇵🇰 pic.twitter.com/Gafwlu3rUC

— Babar Azam (@babarazam258) March 23, 2023