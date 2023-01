Babar Azam Honey Trap Episode: సహచరుడి గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌తో న్యూడ్‌ వీడియో కాల్‌ మాట్లాడుతూ అడ్డంగా దొరికిపోయాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌.. తాజాగా ఈ ఉదంతంపై స్పందించాడు. తనపై సోషల్‌మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఉద్దేశిస్తూ.. సుఖంగా ఉండేందుకు మరీ అంత రిస్క్‌ చేయనన్న అర్ధం వచ్చేలా ట్వీట్‌ చేస్తూ, తనపై వస్తున్న ఆరోపణలకు పరోక్షంగా చెక్‌ పెట్టాడు.

Doesn't take too much to be happy ☺️ pic.twitter.com/udKmZTHl6V

— Babar Azam (@babarazam258) January 16, 2023