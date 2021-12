ఆస్ట్రేలియా పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్‌గా ఆరోన్‌ ఫించ్‌ పెద్దగా సక్సెస్‌ అయినట్లు అనిపించడం లేదు. అతను కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ఆసీస్‌ ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌ల్లో విజయం సాధించిందే తప్ప ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలిచిన దాఖలాలు లేవు. ఫించ్‌ కెప్టెన్సీలో 2019 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌తో పాటు ఇటీవలే ముగిసిన టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో ఆస్ట్రేలియా సెమీస్‌కు చేరడమే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన. ఇక ఆస్ట్రేలియా ఆఖరిసారిగా 2015లో మైకెల్‌ క్లార్క్‌ కెప్టెన్సీలో వన్డే ప్రపంచకప్‌ను గెలిచింది. దీనిని కంటిన్యూ చేయాలని ఫించ్‌ భావించినప్పటికి అతనికి ఏది కలిసిరావడం లేదు.

ఇక తాజాగా ఆరోన్‌ ఫించ్‌ ఒక త్రోబ్యాక్‌ ఫోటోను షేర్‌ చేశాడు. ఆ ఫోటోలో ఫించ్‌ చిన్నతనంలో తాను వాడిన క్రికెట్‌ బ్యాట్‌లు ఉన్నాయి. నా చిన్నతనంలో నేను వాడిన బ్యాట్స్‌ అవి. ఇప్పుడు మా నాన్న షెడ్‌లో దొరికాయి.. ఇందులో మీ ఫెవరెట్‌ బ్యాట్‌ ఏదో చెప్పండి అంటూ కామెంట్‌ చేశాడు.

ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా యాషెస్‌ సిరీస్‌లో బిజీగా ఉంది. ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన తొలి రెండు టెస్టుల్లో పూర్తి ఆధిపత్యం చూపించిన ఆస్ట్రేలియా 2-0తో ఆధిక్యంలో ఉంది. కాగా మూడోటెస్టు డిసెంబర్‌ 26న బాక్సింగ్‌ డే రోజున మొదలవ్వనుంది.

Just found my old bats from when I was a kid in dads shed!! What was your favourite old bat? pic.twitter.com/A5qVHLzf73

— Aaron Finch (@AaronFinch5) December 23, 2021