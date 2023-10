Asian Games 2023: చరిత్ర సృష్టించిన అన్నూ రాణి

ఏషియన్‌ గేమ్స్‌లో ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 3) కూడా భారత్‌ జోరు కొనసాగుతుంది. మహిళల జావెలిన్‌ త్రోలో అన్నూ రాణి స్వర్ణ పతకం సాధించింది. ఫైనల్లో అన్నూ 62.92 మీటర్ల దూరం వరకు జావెలిన్‌ (బల్లెం) విసిరి, ఈ సీజన్‌ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను నమోదు చేసింది. ఆసియా క్రీడల మహిళల జావెలిన్‌ త్రో విభాగంలో భారత్‌కు ఇదే తొలి స్వర్ణ పతకం కావడం విశేషం.

Gold in women’s javelin throw at the Asian Games in Hangzhou. Annu Rani best throw was 62.92m.@Adille1 @Media_SAI pic.twitter.com/sYnRJUTmpm

— Athletics Federation of India (@afiindia) October 3, 2023