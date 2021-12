ODI Captain Rohit Sharma: టీమిండియా వన్డే కెప్టెన్సీ పగ్గాలను రోహిత్‌ శర్మకు అప్పగించాలని భారత క్రికెట్‌ సెలెక్షన్‌ కమిటీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ బుధవారం తమ అధికారిక ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించింది. దీంతో ప్రస్తుతం టీ20లకు మాత్రమే సారధిగా ఉన్న రోహిత్‌.. పరిమిత ఓవర్ల ఫార్మాట్‌ మొత్తానికి టీమిండియా సారధిగా వ్యవహరించనున్నాడు. ప్రస్తుతం వన్డే, టెస్ట్‌ కెప్టెన్‌గా ఉన్న విరాట్‌ కోహ్లి కేవలం టెస్ట్‌ సారధ్య బాధ్యతలకు మాత్రమే పరిమితం కానున్నాడు.

The All-India Senior Selection Committee also decided to name Mr Rohit Sharma as the Captain of the ODI & T20I teams going forward.#TeamIndia | @ImRo45 pic.twitter.com/hcg92sPtCa

— BCCI (@BCCI) December 8, 2021