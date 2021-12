Pakistan Stands Second In ICC WTC Points Table: రెండు టెస్ట్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన చివరి టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో ఇన్నింగ్స్‌ 8 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం నమోదు చేసిన పర్యాటక పాక్‌ జట్టు.. ఐసీసీ ప్రపంచ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్షిప్‌ పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ విజయంతో సిరీస్‌ను 2-0తేడాతో కైవసం చేసుకున్న బాబర్‌ సేన.. పాయింట్ల శాతాన్ని 66.66 నుంచి 75 శాతానికి పెంచుకుంది. ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ(2021-23)లో భాగంగా ఇప్పటివరకు 4 మ్యాచ్‌లు ఆడిన పాక్‌.. 3 విజయాలు, ఓ పరాజయంతో 36 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.

The ICC World Test Championship standings after Pakistan’s emphatic win in the Dhaka Test 📈#WTC23 | #BANvPAK pic.twitter.com/Xo2k02pnPE

— ICC (@ICC) December 8, 2021