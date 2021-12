టీమిండియా 29 ఏళ్ల దాహం తీరేనా.. దక్షిణాఫ్రికాలో సిరీస్‌ విజయంపై ప్రోమో అదుర్స్‌

India Tour Of South Africa 2021-2022: మూడు టెస్ట్‌ల సిరీస్‌ ఆడేందుకు దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు బయల్దేరనున్న కోహ్లీ సేనను ఉత్సాహపర్చేందుకు భారత క్రికెట్ జట్టు అఫిషియల్ బ్రాడ్‌కాస్టర్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఓ ప్రోమోను విడుదల చేసింది. ‘First ka Thirst’ అంటూ సాగే ఈ ప్రోమోలో ఇంగ్లండ్(1971), పాకిస్థాన్(2004), ఆసీస్(2018) గడ్డలపై టీమిండియా సాధించిన మొదటి సిరీస్ విజయాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను చూపించిన స్టార్ స్పోర్ట్స్​.. భారత క్రికెట్‌ జట్టుకు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పింది. దక్షిణాఫ్రికా గడ్డపై సిరీస్‌ విజయం సాధించి 29 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. #BelieveinBlue అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను రూపొందించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ సందడి చేస్తుంది.

#FirstKaThirst begins as #TeamIndia looks for their maiden Test series victory in 🇿🇦



Do you #BelieveinBlue to create history?#SAvIND Test Series | Starts Dec 26 I Star Sports Network & Disney+Hotstar pic.twitter.com/PC8UEgI2cS

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 8, 2021