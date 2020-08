సచిన్‌ మొదటి సెంచరీకి 30 ఏళ్లు

సచిన్‌ టెండూల్కర్‌.. ఈ పేరు వింటేనే ఏదో తెలియని వైబ్రేషన్స్‌ మొదలవుతాయి. సచిన్‌ ఆటకు వీడ్కోలు పలికి ఏడేళ్లు అయిపోయింది.. అయినా ఇప్పటికి అతని గురించి ఏదో ఒక విషయం మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. ప్రస్తుత టీమిండియా జట్టులో ఉన్న సగం మంది ఆటగాళ్లు అతని ఆటతీరును చూస్తూ పెరిగిన వారే. దేశంలో క్రికెట్‌ను ఒక మతంగా భావించే అభిమానులు సచిన్‌ను క్రికెట్‌ దేవుడిగా అభివర్ణిస్తారు. క్రికెట్‌ ఉన్నంతకాలం సచిన్‌ పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది.. కెరీర్‌లో అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి 100 సెంచరీలు, 34 వేలకు పైగా పరుగులు సాధించిన సచిన్‌.. టెస్టుల్లో మొదటి సెంచరీ సాధించి సరిగ్గా ఈరోజుతో 30 ఏళ్లయింది. సచిన్‌ సాధించిన మొదటి సెంచరీకి సంబంధించిన ఫోటోను బీసీసీఐ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది.(ఎక్కడైనా ధోనియే నెంబర్‌ వన్‌)

1990లో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌లో ఆగస్టు 14న 17 ఏళ్ల వయసులో మొట్టమొదటి సెంచరీ సాధించాడు. ఆరోజు మొదలైన సెంచరీల మోత నిరంతరాయంగా 23 ఏళ్ల పాటు కొనసాగింది. 1989లో అరంగేట్రం చేసిన సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మొదటి సెంచరీ చేయడానికి 8 టెస్టుల వరకు ఆగాల్సి వచ్చింది. ఆ మ్యచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇంగ్లండ్‌ జట్టు గ్రహం గూచ్‌, మైకెల్‌ ఆర్థర్‌టన్‌, రాబిన్‌ స్మిత్‌లు సెంచరీలతో చెలరేగడంతో 519 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు ధీటుగానే బదులిచ్చింది. అప్పటి కెప్టెన్‌ మమ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌ 179 పరుగులతో కథం తొక్కడంతో పాటు సచిన్‌ 68 పరుగులు చేయడంతో 432 పరుగుల చేసింది. అనంతరం అలన్‌ లాంబీ సెంచరీతో 320 పరుగులు చేసిన ఇంగ్లండ్‌ భారత్‌ జట్టుకు 407 పరుగుల విజయలక్ష్యాన్ని విధించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌ దిగిన సచిన్‌ 225 నిమిషాల పాటు క్రీజులో ఉన్న సచిన్‌ 189 బంతులెదుర్కొని 119 పరుగులు సాధించాడు. దీంతో భారత్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 343/6 వద్ద నిలిచి డ్రాగా మిగిలిపోయింది.

#OnThisDay in 1990, a 17-year-old Sachin Tendulkar hit his maiden Test hundred and the rest is history ...

Which is your favourite 💯 from the Master Blaster? pic.twitter.com/SPwjYhEUrM

— ICC (@ICC) August 14, 2020