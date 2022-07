లక్నో: సాధారణంగా బైక్‌పై వెళ్తే హెల్మెట్‌ ధరిస్తాం. కానీ, కారు, బస్సు, ట్రక్కుల్లో హెల్మెట్‌ ధరించటం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఓ డ్రైవర్‌ హెల్మెట్‌ ధరించి బస్సు నడిపిన సంఘటన ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని గాజియాబాద్‌లో జరిగింది. లోని బస్‌ డిపోకు చెందిన ఆ బస్సు డ్రైవర్‌ వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. అసలు హెల్మెట్‌ ధరించిన కారణం తెలిస్తే మీరు షాకవుతారు.

రోడ్డుపై వెళ్తున్న బస్సును ఓ వ్యక్తి వెంబడించి మరీ వీడియో తీశాడు. ఆ దృశ్యాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఆ బస్సు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై అద్దాలు పూర్తిగా పగిలిపోయాయి. దీంతో గాయాలబారిన పడకుండా, వర్షం, గాలి నుంచి రక్షణ కోసం ఇలా డ్రైవర్‌ హెల్మెట్‌ ధరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆదివారం సాయంత్రం లోని బాగ్‌పత్‌ సరిహద్దులో ఈ సంఘటన జరిగింది. ప్రమాదం జరిగిన బస్సును డ్రైవర్‌ అలాగే డిపోకు తీసుకొచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరో బస్సును ఢీకొట్టటం వల్ల ముందు అద్దాలు పగిలిపోయాయని డ్రైవర్‌ చెప్పినట్లు వెల్లడించారు.

Picture of UP Roadways bus clicked in Baghpat pic.twitter.com/0hkJAimkfG

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 17, 2022