కాంగ్రెస్‌ నేత, వయనాడ్‌ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ(51)కి మైక్రోబ్లాగింగ్‌సైట్‌ ట్విటర్‌ ఝలక్‌ ఇచ్చింది. కొద్ది గంటలు(దాదాపు ఒకరోజు!) ఆయన ట్విటర్‌ అకౌంట్‌ను తాత్కాలికంగా సస్పెండ్‌ చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్‌ ట్విటర్‌ పేజీ విషయాన్ని తెలియజేసింది.

ఢిల్లీ మైనర్‌(9) హత్యాచార ఘటనకు సంబంధించి బుధవారం బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన రాహుల్‌.. బాలిక తల్లిదండ్రులతో ఉన్న ఫొటోని ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఈ చర్యతో బాధితుల ఐడెంటిటీని రివీల్‌ చేశాడని, జువైనల్‌ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించాడని జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్‌(NCPCR) గుస్సా అయ్యింది. ఈ మేరకు ఢిల్లీ పోలీసులు, ట్విటర్‌ ఇండియాకు నోటీసులు కూడా జారీ చేసింది.

ఈ తరుణంలో ఆయన ట్విటర్‌ అకౌంట్‌ను తాత్కాలికంగా బ్లాక్‌ చేసిన ట్విటర్‌.. ఆపై కాసేపు స్టేటస్‌ అప్‌డేట్‌ను కూడా లాక్‌ చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో ఆయన ఆ ఫొటో ట్వీట్‌ను డిలీట్‌ చేయగా.. అకౌంట్‌ మళ్లీ యాక్టివేట్‌ అయ్యింది.

Shri @RahulGandhi’s Twitter account has been temporarily suspended & due process is being followed for its restoration.

Until then, he will stay connected with you all through his other SM platforms & continue to raise his voice for our people & fight for their cause. Jai Hind!

— Congress (@INCIndia) August 7, 2021