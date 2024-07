‘ఖబడ్దార్‌’.. మీడియాను వదలని ఎల్లో బ్యాచ్‌!

విశాఖపట్నం, సాక్షి: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వ ప్రతీకార దాడులు మరో మలుపు తీసుకుంది. నిష్పక్షపాతంగా కథనాలు రాసే మీడియా సంస్థలను వదలడం లేదు. తాజాగా.. ఇవాళ నగరంలోని డెక్కన్‌ క్రానికల్‌ ఆఫీస్‌ మీద దాడికి తెగబడ్డారు.

స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ప్రైవేటీకరణ అంశంపై కూటమి ప్రభుత్వం యూటర్న్‌ తీసుకుందని డీసీ ఒక వార్తను ప్రచురించింది. దీంతో డెక్కన్ క్రానికల్ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకున్న టీడీపీ శ్రేణులు దౌర్జన్యానికి తెగబడ్డాయి. టీడీపీకి సంబంధించిన టీఎన్ఎస్ఎఫ్, తెలుగు మహిళ విభాగాలు.. డెక్కన్ క్రానికల్ కార్యాలయంపై దాడికి ప్రయత్నించాయి. ఒక్కసారిగా లోపలికి చొచ్చుకుపోవాలని చూశాయి.

ఈ క్రమంలో సిబ్బంది అడ్డుకోవడంతో.. వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆపై ఆగ్రహంతో ఆ సంస్థ బోర్డును కాల్చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కథనాలు రాస్తే.. బాగోదంటూ హెచ్చరిస్తూ వాళ్లు బహిరంగంగానే నినాదాలు చేశారు. ఈ పరిస్థితులతో కాసేపు అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

ఈ ఘటనను ఖండిస్తూ.. ఇలాంటి చర్యలు తమను ఆపలేవని డీసీ తన ఎక్స్‌ఖాతాలో సందేశం ఉంచింది.

.@JaiTDP goons attacked Deccan Chronicle office after we published an unbiased report on VSP privatisation



Intimidation tactics won’t silence us, @JaiTDP, @BJP4India, @JanaSenaParty...

#PressFreedom #StandWithJournalism pic.twitter.com/RTh0rE0kMB

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) July 10, 2024