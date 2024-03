సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బహుజన్‌ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (బీఎస్పీ)కి ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ గుడ్‌బై చెప్పారు. బీఎస్పీ పార్టీ తెలంగాణ చీఫ్‌ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆర్‌ఎస్ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ ప్రకటించారు. ‘బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని వీడాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నా నాయకత్వంలో తెలంగాణలో ఇటీవల కాలంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల (వాటికి ఎంత మంచి ప్రాముఖ్యత ఉన్నా) వల్ల బీఎస్పీ వంటి గొప్ప పార్టీ ఇమేజ్ దెబ్బతినడం నాకు ఇష్టం లేదు’ అని ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ ‘ఎక్స్‌’లో పేర్కొన్నారు.

ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్‌తో భేటీ కానున్నారు. ఇటీవల బీఆర్‌ఎస్‌-బీఎస్పీ పార్టీలు లోక్‌సభ ఎన్నికల కోసం పొత్తు ఖరారు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బీఎస్పీకి రాజీనామా చేసిన ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌కుమార్‌ బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Dear fellow Bahujans,

I am unable to type this message, but I must do it anyway, as the time to take new path has arrived now.

Please forgive me for this post and I have no choice left.

With heavy heart I have decided to leave Bahujan Samaj Party😭.

I don’t want the image of…

— Dr.RS Praveen Kumar (@RSPraveenSwaero) March 16, 2024