ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బిక్షాటనను నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఇది ఒక సామాజీక రుగ్మత వంటిదని, ప్రజలను సోమరులుగా చేస్తుందని భావించిన ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని గత ఏడాది నుంచే దీనిపై కసరత్తు చేసిన సర్కారు.. తాజాగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తున్న ఈ నిషేధపు విధానాలపై అధ్యయనం చేసింది. అనంతరం ఈ నిషేధాన్ని విధిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. వాస్తవానికి మనదేశంలో అయితే మిజోరం, మధ్యప్రదేశ్, యూపీలోని లక్నోలో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ పరిమితంగా ఈ భిక్షాటన మీద నిషేధం ఉంది. తాజాగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కూడా ఈ జాబితాలో చేరింది.
చంద్రబాబు పాలనలో భారీగా విదేశీ పెట్టుబడిదారులు రాష్ట్రానికి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ బిచ్చగాళ్ళు రోడ్లమీద కనిపిస్తే రాష్ట్రం పరువు పోతుందని భావించిన సర్కారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వాస్తవానికి ఈ నిషేధం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిషేధించాలా? కొన్ని పెట్టుబడులు తెచ్చే సంస్థలు.. ఆఫీసులు ఏర్పాటు చేసుకునే ప్రాంతాల్లోనే నిషేధం విధించాలా? అనే విషయంపై అధికారులతో చర్చించి యాచనను నిషేధించారు. ఇది కాకుండా విదేశాల విషయంలో ఐతే సౌదీ అరేబియా, డెన్మార్క్, ఆస్ట్రియా తదితర దేశాల్లో కొన్ని చోట్ల సంపూర్ణంగా.. కొన్ని చోట్ల పాక్షికంగా యాచక వృత్తిమీద నిషేధం ఉంది..
మరి వీళ్ళ సంగతేమిటి ?
యాచనను ఏపీలో నిషేధించిన తరుణంలో సోషల్ మీడియాలో రాజకీయపరమైన ట్రోలింగులు పోస్టింగులు వెల్లువెత్తాయి. ఎన్నికలకు ముందు యుపీఐ క్యూ ఆర్ కోడ్ చూపించి కార్యకర్తల నుంచి చందాలు.. విరాళాలు వసూలు చేసిన నాగబాబు ఫోటోలు పోస్ట్ చేస్తూ ఇలా యాచనను నిషేధిస్తే మరి నాగబాబులాంటి పొలిటికల్ బిచ్చగాళ్ల భవిష్యత్ ఏమి కావాలి.. అలాంటివాళ్ళు ప్రజలు వేసిన బిచ్చం మీదనే కదా బతుకుతారు అంటూ కొందరు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
ఇంకొందరు అయితే ప్రతివారం వేర్వేరు సంస్థల నుంచి అప్పులు తెస్తేనే తప్ప రాష్ట్రప్రభుత్వ సిబ్బందికి జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని చంద్రబాబు కూడా ఒక బిచ్చగాడే కదా... మరి అయన రేపట్నుంచి ఎవరిదగ్గర బిచ్చమెత్తుతారు అంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. మరి కొందరైతే పవన్ భవిష్యత్ ఎలా మరి.. చంద్రబాబు బిచ్చం వేసిన డిప్యూటీ సీఎం పదవి పేరుతో కులుకుతున్న పవన్ ఇకముందు పదవులు అడుక్కోకుండా ఎలా బతుకుతారు.. అయన సొంతంగా గెలవలేరు కదా..టీడీపీవాళ్ళు బిచ్చం వేయాల్సిందే కదా అని పోస్టింగులు పెడుతున్నారు.
:::సిమ్మాదిరప్పన్న