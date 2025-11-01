 హైటెక్స్‌లో అట్టహాసంగా కామికాన్‌ డ్రీమ్‌హాక్‌–2025 ఫెస్ట్‌ సందడి (ఫొటోలు) | Pop Culture Comic-Con DreamHack 2025 Kicks Off With Grand Festivities In Hyderabad, Photos Gallery Inside | Sakshi
హైటెక్స్‌లో అట్టహాసంగా కామికాన్‌ డ్రీమ్‌హాక్‌–2025 ఫెస్ట్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Nov 1 2025 7:58 AM | Updated on Nov 1 2025 9:03 AM

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos1
1/28

నగరంలో మరోసారి పాప్‌ కల్చర్‌ కామికాన్‌ డ్రీమ్‌హాక్‌–2025 ఫెస్ట్‌ సందడి నెలకొన్నది. హైటెక్స్‌లో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన ఈ ఫెస్ట్‌లో కామిక్స్, యానిమే, గేమింగ్, కాస్‌ప్లే, మర్చండైజ్‌ వంటివన్నీ ఒక్కచోట చేరి యువతకు వినోదాన్ని, విజ్ఞానాన్ని పంచుతున్నాయి.

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos2
2/28

పాప్‌ కల్చర్‌పై హైదరాబాద్‌ యువత చూపిస్తున్న ఆసక్తి కారణంగా అంతర్జాతీయ స్థాయి ఈవెంట్‌లకు సరికొత్త కేంద్రంగా మారుతుందనే దానికి సంకేతం.

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos3
3/28

కామికాన్‌ కేవలం వినోదమే కాదు.. సృజనాత్మకత, కళా సంబరాల సమ్మేళనం.

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos4
4/28

తొలి రోజున యానిమే ప్యానెల్స్, గేమింగ్‌ టోర్నమెంట్లు, కాస్‌ప్లే కాంటెస్ట్‌లతో వేదిక సందడిగా మారింది.

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos5
5/28

సాయంత్రం నిర్వహించిన సంగీతం, కామెడీ, డ్యాన్స్‌ ప్రదర్శనలతో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos6
6/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos7
7/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos8
8/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos9
9/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos10
10/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos11
11/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos12
12/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos13
13/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos14
14/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos15
15/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos16
16/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos17
17/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos18
18/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos19
19/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos20
20/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos21
21/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos22
22/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos23
23/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos24
24/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos25
25/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos26
26/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos27
27/28

Largest Digital Festival DreamHack Hyderabad 2025 Photos28
28/28

# Tag
Hyderabad digital comic con Comic Con Expo photo gallery
