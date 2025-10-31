 టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ -నయనిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు) | Allu Sirish and Nayanika magical engagement Ceremony Photos | Sakshi
టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ -నయనిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)

Oct 31 2025 9:30 PM | Updated on Oct 31 2025 9:30 PM

Allu Sirish and Nayanika magical engagement Ceremony Photos1
1/6

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు అర్జున్‌ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనున్నారు. తాజాగా అల్లు శిరీష్- నయనిక నిశ్చితార్థం గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Allu Sirish and Nayanika magical engagement Ceremony Photos2
2/6

Allu Sirish and Nayanika magical engagement Ceremony Photos3
3/6

Allu Sirish and Nayanika magical engagement Ceremony Photos4
4/6

Allu Sirish and Nayanika magical engagement Ceremony Photos5
5/6

Allu Sirish and Nayanika magical engagement Ceremony Photos6
6/6

# Tag
Allu Sirish engagement Photos
