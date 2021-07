యువనేతగా కేటీఆర్‌కు ఉన్న భారీ ఫాలోయింగ్‌ సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆపదలో ఉన్నవాళ్లెందరికో.. ముఖ్యంగా కరోనా టైంలో సాయం అందించి హీరోగా జేజేలు అందుకున్నాడాయన. ఇవాళ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు 45వ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెలువల్లా వస్తున్నాయి.

‘ఈ ఏడాది రాబోయే రోజుల్లోనూ అంతా మీకు మంచే జరగాలి. మీ సానుకూల ధోరణి, దూరదృష్టి.. లక్షల మందికి మార్గదర్శకం. ‘కేటీఆర్‌.. మీరొక సూపర్‌స్టార్‌’. నాకే కాదు.. మొత్తం తెలంగాణకే మీరొక బార్న్‌ సూపర్‌స్టార్‌. మీ ఆప్యాయ కౌగిలింత కోసం.. అంటూ స్నేహాన్ని ప్రదర్శించాడు రియల్‌ హీరో సోనూసూద్‌. దీనికి బదులిచ్చిగా కేటీఆర్‌ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు.

Very kind words…Many thanks Sonu bhai 🙏 https://t.co/XeqyCgNe0Q

ఇక మంత్రి హరీష్‌ రావు విషెస్‌కి.. ‘థ్యాంక్స్‌ బావా’ అని బదులిచ్చాడు కేటీఆర్‌. ప్రొడ్యూసర్లు బండ్ల గణేశ్‌, పీవీపీ ట్విటర్‌ ద్వారా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయగా.. బదులిచ్చాడు కేటీఆర్‌. అంతేకాదు సాయం కోసం ట్వీట్లు చేస్తు‍న్నవాళ్లకు సైతం త్వరగతిన స్పందన ఇస్తున్నారు.

Happy birthday @KTRTRS Wishing you a long healthy and prosperous life. pic.twitter.com/7CKU4s8ARQ

పెగాసస్‌ వల్ల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి కాల్‌ చేయలేకపోయానంటూ ఓ యూజర్‌ చమత్కరించగా.. ‘థ్యాంక్స్‌’ అంటూ బదులిచ్చాడు కేటీఆర్‌. సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల దాకా సోషల్‌ మీడియాలో విషెస్‌ చెబుతుండగా.. ఓపికగా చాలామందికి బదులిస్తున్నాడాయన.

Surely will take care @KTRoffice please assist https://t.co/hLIQJhMy6w

