ఢిల్లీ/జైపూర్‌: షెడ్యూల్‌ ప్రకారం.. సెప్టెంబర్‌ 20వ తేదీన పార్టీ కొత్త చీఫ్‌ను ఎన్నుకుని తీరతామన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎలక్షన్‌ అథారిటీ ఇందుకు సంబంధించిన ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. మూడు, నాలుగు రోజుల్లో అధ్యక్ష ఎన్నికకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

అయితే కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్ష పదవికి ఏకగ్రీవంగా రాహుల్‌ గాంధీ పేరే ప్రధానంగా వినిపిస్తోందని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత, రాజస్థాన్‌ ముఖ్యమంత్రి అశోక్‌ గెహ్లాట్‌ చెప్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలంతా రాహుల్‌ గాంధీని అధ్యక్షుడిగా స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి, సెంటిమెంట్‌ను ఆయన గౌరవించి.. బాధ్యతలు చేపట్టాలి అని గెహ్లాట్‌ పేర్కొన్నారు.

ఒకవేళ రాహుల్‌ గాంధీ గనుక పార్టీ ప్రెసిడెంట్‌ కాకుంటే.. పరిణామాలు చాలా ప్రతికూలంగా మారతాయి. కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల్లో అసంతృప్తి పేరుకుపోతుంది. చాలామంది ఇళ్లలోనే ఉండిపోతారు. మేమంతా(సీనియర్లను ఉద్దేశించి) ఇబ్బంది పడతాం. కాబట్టి, సెంటిమెంట్‌ను గౌరవించి తనంతట తానుగా ఆయన ఈ పదవికి స్వీకరిస్తే మంచిది అని గెహ్లాట్‌ మీడియాతో వెల్లడించారు.

#WATCH | If Rahul Gandhi does not become the party president, it will be a disappointment for the Congressmen across the country. He should understand the sentiments of Congress workers and accept this post...: Congress leader and Rajasthan CM Ashok Gehlot, in Jaipur yesterday pic.twitter.com/5lZq7H1vSS

— ANI (@ANI) August 23, 2022