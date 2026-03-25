జాబ్‌మేళాకు స్పందన

Mar 25 2026 7:32 AM | Updated on Mar 25 2026 7:32 AM

సోంపేట: నిరుద్యోగ యువత ఉపాధి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి బి.చంద్రమౌళి అన్నారు. రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సోంపేట పట్టణంలోని కె.ఆర్‌.కళాశాలలో మంగళవారం జాబ్‌ మేళా నిర్వహించారు. 13 ప్రెవేటు కంపెనీల ప్రతినిధులు హాజరై 256 మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. ప్రతిభ కనబరిచిన 105 మందిని వివిద కంపెనీలలో ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఉజ్వల భవిష్యత్‌కు బాటలు వేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్లేస్‌మెంట్‌ అధికారి ఎం.వంశీకృష్ణ, కళాశాల కరస్పాండెంట్‌ కొంచాడ శేషాద్రి, ప్రిన్సిపాల్‌ తేజేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

యువ నటుడు కెన్ కరుణాస్ 'యూత్' సినిమా ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : పెట్రోల్‌ బంక్‌ల వద్ద భారీ క్యూ.. వదంతులతో జనం పరుగులు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫోటోలు)
photo 4

నటిని పెళ్లాడిన ప్రముఖ ర్యాపర్‌ బాద్‌షా (ఫోటోలు)
photo 5

దురంధర్‌-2 మూవీ.. ఈ అరుదైన షూటింగ్ ఫోటోలు చూశారా? (ఫోటోలు)

Video

View all
Middle East Tensions Rise Iran Launches Missiles On Israel 1
Video_icon

ఫలించని ట్రంప్ పిలుపు.. ఆగని ఇజ్రాయెల్,ఇరాన్ యుద్ధం
Jyothula Naveen Shocking Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

కొంపముంచిన కొణిదెల ఫ్యామిలీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల తీరని నష్టం.. జ్యోతుల నవీన్ సంచలనం
Analyst Pasha About Pawan Kalyan Comments And AP Politics 3
Video_icon

లోకేష్ చేతుల కింద పవన్.. ఉస్తాద్ ఫ్యాన్స్ కు చెమటలు పట్టే వీడియో..
Special Debate On TDP Leaders Including CM Chandrababu And Pawan Harassment 4
Video_icon

టాటా.. బైబై.. ఉస్తాద్ రొట్టె కొట్టుడు డైలాగ్స్
580 Billion Dollars Trading Surge Ahead of Trump Announcement 5
Video_icon

ట్రంప్ ప్రకటనకు ముందు భారీ డీల్ 580 బిలియన్ డాలర్ల ట్రేడింగ్
