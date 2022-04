Shocking Video: రోడ్డుపై ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ వెళ్తున్నారా.. ఈ వీడియో చూడండి

Shocking Video: రోడ్డుమీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున‍్నప్పుడు ఫోన్‌ మాట్లాడటం ఎంత ప్రమాదకరమో మరోసారి రుజువైంది. రోడ్డుపై ఫోన్‌లో మాట్లాడుతూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఓ మహిళ తెరిచిఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌లో పడిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

వివరాల ప్రకారం.. బీహార్‌ రాజధాని పట్నాలోని అలమ్​గంజ్‌లో ఓ మహిళ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న మ్యాన్​హోల్‌లో పడిపోయింది. ఆమె మ్యాన్‌హోల్‌లో పడిపోవడం రోడ్డుపై ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు గమనించి వెంటనే బయటకు తీశారు. దీంతో తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. కాగా, ఈ ప్రమాదంలో సదరు మహిళకు గాయలయ్యాయి. అయితే, ఈ ప్రమాదానికి మున్సిపల్ అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Is there anything in order in @NitishKumar 's Bihar? @jantadal govt has done anything for Janta? Hooch tragedies, crime against women r rampant. Opposition @yadavtejashwi @RJDforIndia r mute spectators? Concerned MC officials shud be terminated for this manhole travesty. pic.twitter.com/4Is5DmEOcM

— TruBitter (@Pseudoidealist) April 23, 2022