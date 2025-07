ఢిల్లీలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్‌.. పోలీసులు అలర్ట్‌

ఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో పలు పాఠశాలకు బాంబు బెదిరింపులు రావడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. బుధవారం ఉదయం రెండు పాఠశాలలకు బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమై తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభ్యం కాకపోవడంతో పోలీసులు, పేరెంట్స్‌ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

వివరాల ప్రకారం.. ఢిల్లీలోని రెండు పాఠ‌శాల‌ల‌కు బాంబు బెదిరింపులు వ‌చ్చాయి. ద్వార‌కాలోని సెయింట్ థామ‌స్, వసంత్ వ్యాలీ స్కూల్లో బాంబులు పెట్టిన‌ట్లు గుర్తు తెలియ‌ని వ్య‌క్తులు ఈమెయిల్ ద్వారా బెదిరింపుల‌కు పాల్ప‌డ్డారు. అప్ర‌మ‌త్తమైన పోలీసులు.. సెయింట్ థామ‌స్, వ‌సంత్ వ్యాలీ స్కూల్ వ‌ద్ద‌కు చేరుకున్నారు. ఈ రెండు పాఠ‌శాల‌ల‌ను పోలీసులు త‌మ ఆధీనంలోకి తీసుకుని బాంబు, డాగ్ స్క్వాడ్‌తో క్షుణ్ణంగా త‌నిఖీలు నిర్వ‌హించారు. ఎలాంటి పేలుడు ప‌దార్థాలు ల‌భ్యం కాలేదు. దీంతో పాఠ‌శాల యాజ‌మాన్యాలు, విద్యార్థులు, వారి త‌ల్లిదండ్రులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

#BREAKING : Delhi | 5 Schools get threat emails Five schools have received threat calls and emails since this morning St Thomas in Dwarka, Vasant Valley in Vasant Kunj, Mother International in Hauz Khas and Richmond Global School in Paschim Vihar.

ఇదిలా ఉండగా.. సోమవారం ఉదయం కూడా ఢిల్లీలో మూడు స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు మెయిల్స్ వచ్చాయి. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF) ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న రెండు స్కూళ్లు, భారత నావికాదళం నడుపుతున్న ఒక పాఠశాలకు సోమవారం ఉదయం బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఇది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, పాఠశాల అధికారులలో భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. అయితే పూర్తి భద్రతా తనిఖీల తర్వాత అధికారులు ఈ బాంబు బెదిరింపులు నకిలీవిగా తేల్చారు పోలీసులు.

VIDEO | Delhi: St. Thomas School in Dwarka received bomb threat via mail.



A parent says, "My son is in 9th standard. I saw the news about bomb threat. Then, I came to take my child home."



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)

