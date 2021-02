కోహ్లి మద్దతు.. నెటిజనుల విమర్శలు

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా రైతులు చేస్తోన్న ఉద్యమానికి అంతర్జాతీయ సెలబ్రిటీలు మద్దతు తెలుపుతోన్న సంగతి తెలిసిందే. హాలీవుడ్‌ పాప్‌ స్టార్‌ రిహన్నా, పర్యావరణ కార్యకర్త గ్రెటా థన్‌బర్గ్‌, మీనా హారిస్‌లు రైతులకు మద్దతుగా ట్వీట్‌ చేశారు. ఇక అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు రైతు ఉద్యమానికి మద్దతు తెలపడం పట్ల మన దేశ క్రీడా, సినీ ప్రముఖులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్‌తో సహా బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు కేంద్రానికి మద్దతుగా నిలవడమే కాక.. ఇండియాటుగెదర్‌ అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ని ట్రెండ్‌ చేశారు. తాజాగా వీరి జాబితాలోకి టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి కూడా చేరారు.

Let us all stay united in this hour of disagreements. Farmers are an integral part of our country and I'm sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #IndiaTogether

— Virat Kohli (@imVkohli) February 3, 2021