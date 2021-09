బిల్‌ అడిగితే చిల్లర ఇచ్చాడు.. తీరా ఆర్డర్‌ చూసి షాక్‌ అయ్యాడు!

సోషల్‌మీడియాలో యూజర్లు పెరిగినప్పటి కాస్త డిఫెరెంట్‌గా ఎక్కడ ఏం జరిగినా అది వైరల్‌గా మారుతోంది. ఈ క్రమంలోనే పలు వీడియోలు, ఫోటోలతో కొందరు సెలబ్రిటీలుగా మారిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. సాధారణంగా మనం హోటల్‌కి వెళ్లడం, ఆర్డర్‌ ఇస్తే సర్వర్‌ పుడ్‌ తీసుకురావడం సహజమే. కానీ ఓ వ్యక్తి బిల్‌ వెరైటీగా కట్టడంతో అంతే వెరైటీగా ఆర్డర్‌ తెచ్చి ఇచ్చాడు ఆ హోటల్‌ సిబ్బంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వ్య‌క్తికి ఆక‌లి వేయడంతో అతనికి సమీపంలోని రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాడు. సాండ్‌విచ్‌ ఆర్డర్‌ చేశాడు అంతవరకు బాగానే ఉంది బిల్‌ దగ్గరకు వచ్చే సరికి.. అతని దగ్గర అన్నీ చిల్ల‌ర నాణేలే ఉన్నాయి. వాటిని ఇవ్వాలా వద్దా అనుకుంటూ చివరికి బిల్‌గా చిల్లరనే ఇచ్చాడు. కాసేపటి తర్వాత సాండ్‌విచ్ ఆర్డ‌ర్ రానే వ‌చ్చేసింది. దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసి షాక్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే ఆ సాండ్‌విచ్‌ అన్నీ చిన్న చిన్న ముక్క‌లుగా కట్‌ చేసి ఉన్నాయి. చిల్ల‌ర నాణేల‌ను బిల్‌గా కట్టాడని ఆ రెస్టారెంట్ కూడా సాండ్‌విచ్‌ను చిన్న ముక్క‌లుగా క‌ట్ చేసి ఆర్డ‌ర్‌ను డెలివ‌రీ చేసింది. ఆ ఫోటోను ఓ వ్యక్తి ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేయ‌గా ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారి చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ ఫోటో చూసిన నెటిజ‌న్లు ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు.

Had a message off one of the lads this morning says “Some lad who works in Jag paid for his scran with all 10p’s this morning. This is how his butty was when he opened it” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qfsdgW8jP9

— Darren Turley (@DarrenTurley5) September 23, 2021