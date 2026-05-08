తమిళనాడు ఉత్కంఠ: నెంబర్‌ ముఖ్యం బిగిలూ!

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కగళం అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినప్పటికీ.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు మాత్రం గవర్నర్ ఆర్వీ ఆర్లేకర్ అంగీకరించడం లేదు. మ్యాజిక్ ఫిగర్ అయిన 118 ఎమ్మెల్యేల సంతకాలతోనే రావాలంటూ స్పష్టం చేశారు. తనకు నెంబర్ ముఖ్యమని.. మెజారిటీ బలంతో ఎవరు ముందుకు వచ్చినా ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు అనుమతిస్తానంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది.
చెన్నైలో ఉద్రిక్తత!
తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్వీ ఆర్లేకర్ తీరుపై టీవీకే అసహనం
ప్రజలు విజయ్కు పట్టం కడితే.. సీఎం కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారంటూ ఆరోపణ
లోక్భవన్ వైపు దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన టీవీకే కార్యకర్తలు
అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
లోక్భవన్తో పాటు చెన్నైలో పలు చోట్ల ఉద్రిక్త వాతావరణం
పళని ఏం చేస్తారో?
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామం
నేడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్తో పళనిస్వామి భేటీ
నిన్ననే అపాయింట్మెంట్ కోరిన అన్నాడీఎంకే జనరల్ సెక్రటరీ
ఇవాళ్టి మీటింగ్పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ
విజయ్ టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చే విషయంలో అన్నాడీఎంకేలో చీలిక
బీజేపీ పొత్తు తెంచుకుని.. విజయ్కు మద్దతు ఇద్దామంటున్న షణ్ముగం నేతృత్వంలోని అన్నాడీఎంకే వర్గం
వద్దని వారిస్తున్న పళనిస్వామి
అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలతో సంతకాల సేకరణ జరిపిన పళనిస్వామి
ఎన్నికల్లో 47 సీట్లు నెగ్గిన అన్నాడీఎంకే
తమ పార్టీ సభ్యుల సంతకాలను గవర్నర్కు సమర్పించే అవకాశం
విజయ్కు మద్దతు ఇస్తారా? ఎవరికీ మద్దతు ఉండదని చెబుతారా? లేదంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రయత్నాలేమైనా చేస్తారా? అనే ఉత్కంఠ
తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నేడు రానున్న స్పష్టత
మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118.. టీవీకే బలం 112 (107+కాంగ్రెస్ 5)
కీలకంగా సీపీఐ, సీపీఎం, వీసీకే పార్టీల నిర్ణయం
తలో రెండేసి సీట్లు నెగ్గిన డీఎంకే కూటమి పార్టీలు
స్వేచ్ఛగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూటమి నేత స్టాలిన్ సూచన
ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు డీఎంకే అడ్డుపడబోదని స్టాలిన్ వ్యాఖ్య
ఇవాళ మూడు పార్టీల హైలెవల్ మీటింగ్లు
మీటింగ్ల తర్వాత ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మద్దతు ఇస్తారా? ఇవ్వరా? అనేదానిపై రానున్న స్పష్టత
ఇప్పటికే కమ్యూనిస్ట్ నేతలతో ఫోన్లో మాట్లాడిన విజయ్
సానుకూలంగా స్పందించిన సీపీఐ!
సాయంత్రం కల్లా రానున్న స్పష్టత
118 మంది మద్దతుదారుల సంతకాలు చూపిస్తేనే ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు అనుమతిస్తానని గవర్నర్ ఆర్వీ ఆర్లేకర్ స్పష్టీకరణ
ఏం చేద్దాం?
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో అత్యధిక సీట్లు గెలుపొందిన టీవీకే
108 స్థానాలతో లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే
ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు 10 సీట్ల దూరం
కాంగ్రెస్ మద్దతుతో కాస్త పెరిగిన బలం
అయినా ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు అంగీకరించని గవర్నర్
113 సరిపోదని.. 118 ఎమ్మెల్యేల సంతకాలతోనే ముందుకు రావాలని టీవీకేకు స్పష్టీకరణ
రెండు రోజుల్లో.. రెండుసార్లు కలిసినా ఇదే సమాధానం
న్యాయనిపుణులతో చర్చించానని.. బలం చూపించాకే సీఎంగా ప్రమాణం చేయమని విజయ్కు గవర్నర్ సమాధానం
నెంబర్ ముఖ్యమని.. ఎవరు ముందుకు వచ్చినా ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు ఆహ్వానిస్తానని వ్యాఖ్య
రాజ్యాంగ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న విజయ్
మరోవైపు.. నెగ్గిన ఎమ్మెల్యేలతోనూ వరుస భేటీలు
మద్దతు ఉంటుందా? ప్రభుత్వ ఏర్పాటు జరుగుతుందా? అనే దానిపై నేడు రానున్న స్పష్టత
నేడు లోక్భవన్ ముట్టడి
- టీవీకే విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ నో
- గవర్నర్ అడ్డం పడుతున్నారంటూ కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు
- విజయ్కు తమ ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్
- గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ తీరుపై సీపీఐతో పాటు పలువురి ప్రముఖుల అసంతృప్తి
- గవర్నర్ తీరుకు నిరసనగా నేడు లోక్భవన్ ముట్టడికి పిలుపు
- చెన్నైలోని లోక్భవన్ వద్ద భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
ఆ మూడు ముందుకు వస్తేనే..
- లెఫ్ట్ పార్టీల మద్దతు కోసం విజయ్ తీవ్ర ప్రయత్నం
- విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రయత్నానికి మాత్రమే మద్దతు ఇచ్చిన సీపీఐ(2)
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో మద్దతు ఇస్తుందో లేదో లేని స్పష్టత
- మరోవైపు ఏ విషయం తేల్చని సీపీఎం(2)
- నేడు ఏ విషయం చెబుతామంటున్న వామపక్ష పార్టీలు
- వీసీకే(2) పార్టీ నిర్ణయంపైనా ఉత్కంఠ
- నేడు వీసీకే కీలక సమావేశం.. ఆ తర్వాతే మద్దతుపై స్పష్టత వచ్చే చాన్స్
- ఈ మూడు పార్టీలు మద్దతు ఇస్తే మద్దతు ఇస్తే.. విజయ్ సర్కార్కు లైన్ క్లియర్
ఆ రెండూ కలిస్తే నేను అంగీకరించను
- తమిళ రాజకీయాలపై నటుడు విశాల్ ఆసక్తికర పోస్ట్
- ఆ రెండూ కలిస్తే నేను అంగీకరించనంటూ ఎక్స్లో పోస్ట్
- డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే కలిసి పోటీ చేస్తాయంటూ ఉధృతంగా జరుగుతున్న ప్రచారం
- ప్రచారాన్ని ఇప్పటికే ఖండించిన డీఎంకే
- విజయ్కు ఇప్పటికే మద్దతు ప్రకటించిన విశాల్
If it’s not #Tvk and if it’s going to be anything else but the unimaginable/shellshocking combination of DMK/AIADMK alliance to form the next government , then I as a citizen and voter foresee a disastrous and catastrophic consequential turnout amidst common public. Will not go…
— Vishal (@VishalKOfficial) May 7, 2026
తమిళనాడు సస్పెన్స్ కంటిన్యూస్
- తమిళనాడు ఎన్నికల్లో టీవీకే ప్రభంజనం
- 108 స్థానాల్లో విజయ్ పార్టీ విజయం
- మ్యాజిక్ ఫిగర్కు 10 స్థానాలు తక్కువ
- వామపక్షాలు, ఇతర చిన్న పార్టీల మద్దతు కోరిన విజయ్
- మద్దతుపై ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోని డీఎంకే మిత్రపక్షాలు
- టీవీకే ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ ససేమీరా
- తొలుత.. బలంతో వస్తే టీవీకేకే అవకాశం అంటూ గవర్నర్ వ్యాఖ్యానించినట్లు ప్రచారం
- కాసేపటికే.. పూర్తి మెజారిటీ వచ్చే సంకీర్ణ ప్రభుత్వ ఏర్పాటునైనా అంగీకరిస్తానంటూ వ్యాఖ్యానించారని మరో ప్రచారం
- డీఎంకే-అన్నాడీఎంకేలు కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాయంటూ ఊహాగానాలు
- తమిళనాట ఏం జరుగుతుందోననే ఉత్కంఠ