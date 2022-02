మొక్కై వంగనిది.. మానై వంగునా? అందుకే తల్లిదండ్రులు, గురువులు పసిప్రాయంలోనే విద్యాబుద్ధులతో పాటు వీలైనంత మేరకు సమాజం గురించి అవగాహన కల్పించాలి. కలాంను అతని తల్లిదండ్రులు అలానే పెంచారు. అందుకే విశ్వసమానత్వం, మానవత్వం గురించి పసివయసులోనే అవపోసన పట్టేశాడు.

అబ్దుల్‌ కలాం.. తాజాగా తమిళనాట సోషల్‌ మీడియాలో సెన్సేషన్‌ అయిన పిలగాడు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో సమాజం గురించి మాట్లాడిన ఈ స్కూల్‌ పిలగాడు.. మనుషుల మధ్య ఎన్నిరకాల బేధాభిప్రాయాలు ఉన్నా.. అంతిమంగా అంతా సమానమేనని, ఒకరికొకరు సాయపడడం తప్ప విషం చిమ్ముకోవడం ఎంత మాత్రం మంచిది కాదని, అంతా మనుషులమేనని, అంతిమంగా ప్రేమ తప్ప ద్వేషానికి చోటు ఉండకూడదంటూ మాట్లాడాడు.

