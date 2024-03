తమిళనాడు ఎంపీ గణేశమూర్తి మృతి

చెన్నై: తమిళనాడలోని మరుమలార్చి ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (ఎండీఎంకే) పార్టీకి చెందిన ఈరోడ్‌ ఎంపీ గణేశమూర్తి గురువారం ఉదయం 5.05 గంటలకు మృతి చెందారు. ఆయన కార్డియాక్ అరెస్ట్ కారణంగా మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. గణేశమూర్తి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేయగా.. మార్చి 24న ఆయన్ను ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు.



#UPDATE | MDMK MP from Erode, Ganesamoorthy passed away at 5:05 am today due to cardiac arrest. He was hospitalised on March 24 after allegedly attempting suicide. #TamilNadu https://t.co/tGQAZoRuD2

— ANI (@ANI) March 28, 2024