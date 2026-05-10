సీఎంగా విజయ్‌.. మంత్రులు, శాఖలు ఇవేనా?

May 10 2026 6:55 AM | Updated on May 10 2026 8:04 AM

Tamil Nadu Government Formation Vijay As CM Event Live Updates

విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారం అప్‌డేట్స్‌.. 

కీర్తన సరికొత్త రికార్డు..

  • టీవీకే ఎమ్మెల్యే కీర్తన(29) మంత్రివర్గంలో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన మంత్రిగా బాధ్యతలు
  • శివకాశి నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన కీర్తన
  • ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ఆదివారం ప్రమాణ స్వీకారం 
     

పదవుల జాబితా సిద్దం!

  • ముఖ్య నేతలకు పదవులు ఇవ్వడానికి విజయ్‌ ఇప్పటికే ఒక జాబితా సిద్దం.
  • ప్రజా పరిపాలన, హోంశాఖ తన వద్దే పెట్టుకోనున్న విజయ్‌.  
  • టీవీకే పార్టీ కన్వీనర్‌ సెంగొట్టయన్‌కు ప్రజా పనులు.
  • పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి బస్సీ ఆనంద్‌కు మున్సిపల్‌ శాఖ.
  • పార్టీ ప్రచార డిప్యూటీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధవ్‌ అర్జునకు క్రీడలు, ఎక్సైజ్‌ శాఖ.
  • పార్టీ సంయుక్త కార్యదర్శి సీటీఆర్‌ నిర్మల్‌ కుమార్‌కు విద్యుత్‌ శాఖ.
  • అరుణ్‌ రాజ్‌కు రిజిస్ట్రేషన్లు, వాణిజ్య పన్నుల శాఖ.
  • రాజమోహన్‌కు ఆది ద్రావిడ సంక్షేమం.
  • ముస్తఫాకు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ. 

 

తమిళనాడు బయలుదేరిన రాహుల్‌ గాంధీ.. 

  • విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి రాహుల్‌ గాంధీ
  • ఢిల్లీకి తమిళనాడుకు బయలుదేరిన రాహుల్‌ 
  • టీవీకేకు కాంగ్రెస్‌ మద్దుతు. 

విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు..

  • నేడు సీఎంగా విజయ్‌ ప్రమాణం.. 
  • విజయ్‌తో పాటు 9 మంది మంత్రుల ప్రమాణం
  • ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రులకు ఆహ్వానం.
  • చెన్నైలో ఉన్న అని దేశాల రాయబారులకు ఆహ్వానం.
  • చెన్నైలో ప్రమాణ స్వీకారం కోసం 20 చోట్ల ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్ల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం.
  • ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి కోలీవుడ్‌ ప్రముఖులకు ఆహ్వానం. 
  • అసెంబ్లీలో బల నిరూపణలకు టీవీకే మూడు రోజులు సమయం ఇచ్చిన గవర్నర్‌ ఆర్లేకర్‌. 
  • ఈనెల 13న బలనిరూపణకు అవకాశం.

 

నేడు సీఎంగా విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారం..

  • నేడు తమిళనాడు నూతన సీఎంగా జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం
  • చెన్నై నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా గొప్ప సంబరం
  • కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ పార్టీల మద్దతుతో మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటిన విజయ్
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంబరాల్లో టీవీకే నేతలు, విజయ్ అభిమానులు
  • ప్రమాణ స్వీకారానికి అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చే అవకాశం
  • హాజరు కానున్న కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీ.

నాలుగు పార్టీల మద్దతు.. 

  • ఉదయం 10 గంటలకు నెహ్రూ స్టేడియంలో తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం
  • నాలుగు రోజుల ఉత్కంఠ తర్వాత టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటిస్తూ వీసీకే లేఖ
  • కాసేపటికే ఐఎంయూఎల్​ కూడా విజయ్‌కు మద్దతు ప్రకటన
  • కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐఎంయూఎల్​ మద్దతుతో టీవీకే బలం 120కి చేరింది.
  • ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్‌ను కలిసిన విజయ్ మద్దతు లేఖలు సమర్పించారు.
  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన గవర్నర్‌, తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్‌ను నియమిస్తూ లేఖ విడుదల. 

 

