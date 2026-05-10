సీఎంగా విజయ్‌.. మంత్రులు, శాఖలు ఇవేనా?

విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం అప్డేట్స్..
కీర్తన సరికొత్త రికార్డు..
- టీవీకే ఎమ్మెల్యే కీర్తన(29) మంత్రివర్గంలో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన మంత్రిగా బాధ్యతలు
- శివకాశి నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన కీర్తన
- ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ఆదివారం ప్రమాణ స్వీకారం
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | S Keerthana, TVK MLA-elect from the Sivakasi constituency, says, "Today is a big day for Tamil Nadu and the public of the state...This is the moment everybody has been waiting for..." https://t.co/Ndr3C8C0VK pic.twitter.com/wbw05LZjQs
— ANI (@ANI) May 10, 2026
పదవుల జాబితా సిద్దం!
- ముఖ్య నేతలకు పదవులు ఇవ్వడానికి విజయ్ ఇప్పటికే ఒక జాబితా సిద్దం.
- ప్రజా పరిపాలన, హోంశాఖ తన వద్దే పెట్టుకోనున్న విజయ్.
- టీవీకే పార్టీ కన్వీనర్ సెంగొట్టయన్కు ప్రజా పనులు.
- పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి బస్సీ ఆనంద్కు మున్సిపల్ శాఖ.
- పార్టీ ప్రచార డిప్యూటీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధవ్ అర్జునకు క్రీడలు, ఎక్సైజ్ శాఖ.
- పార్టీ సంయుక్త కార్యదర్శి సీటీఆర్ నిర్మల్ కుమార్కు విద్యుత్ శాఖ.
- అరుణ్ రాజ్కు రిజిస్ట్రేషన్లు, వాణిజ్య పన్నుల శాఖ.
- రాజమోహన్కు ఆది ద్రావిడ సంక్షేమం.
- ముస్తఫాకు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ.
తమిళనాడు బయలుదేరిన రాహుల్ గాంధీ..
- విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి రాహుల్ గాంధీ
- ఢిల్లీకి తమిళనాడుకు బయలుదేరిన రాహుల్
- టీవీకేకు కాంగ్రెస్ మద్దుతు.
#WATCH | Delhi | Leader of Opposition (LoP) Rahul Gandhi arrives at IGI Airport as he heads to Tamil Nadu
He will be attending the swearing-in ceremony of Tamil Nadu CM-designate Vijay in Chennai, today. pic.twitter.com/Z5yNaTr0vw
— ANI (@ANI) May 10, 2026
విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు..
- నేడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణం..
- విజయ్తో పాటు 9 మంది మంత్రుల ప్రమాణం
- ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రులకు ఆహ్వానం.
- చెన్నైలో ఉన్న అని దేశాల రాయబారులకు ఆహ్వానం.
- చెన్నైలో ప్రమాణ స్వీకారం కోసం 20 చోట్ల ఎల్ఈడీ స్క్రీన్ల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం.
- ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి కోలీవుడ్ ప్రముఖులకు ఆహ్వానం.
- అసెంబ్లీలో బల నిరూపణలకు టీవీకే మూడు రోజులు సమయం ఇచ్చిన గవర్నర్ ఆర్లేకర్.
- ఈనెల 13న బలనిరూపణకు అవకాశం.
నేడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం..
- నేడు తమిళనాడు నూతన సీఎంగా జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం
- చెన్నై నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా గొప్ప సంబరం
- కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ పార్టీల మద్దతుతో మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటిన విజయ్
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంబరాల్లో టీవీకే నేతలు, విజయ్ అభిమానులు
- ప్రమాణ స్వీకారానికి అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చే అవకాశం
- హాజరు కానున్న కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీ.
నాలుగు పార్టీల మద్దతు..
- ఉదయం 10 గంటలకు నెహ్రూ స్టేడియంలో తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం
- నాలుగు రోజుల ఉత్కంఠ తర్వాత టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటిస్తూ వీసీకే లేఖ
- కాసేపటికే ఐఎంయూఎల్ కూడా విజయ్కు మద్దతు ప్రకటన
- కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐఎంయూఎల్ మద్దతుతో టీవీకే బలం 120కి చేరింది.
- ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ను కలిసిన విజయ్ మద్దతు లేఖలు సమర్పించారు.
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన గవర్నర్, తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ను నియమిస్తూ లేఖ విడుదల.